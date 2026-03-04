হোমনায় তিন খুন: আসামিদের গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবিতে মানববন্ধন

কুমিল্লার হোমনায় আলোচিত তিন খুনের মামলার আসামিদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক বিচারের দাবিতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছেন নিহত ব্যক্তিদের স্বজন ও এলাকাবাসী। বুধবার (৪ ফেব্রুয়ারি) উপজেলার মণিপুর বাজারে এই কর্মসূচি পালন করা হয়।
মানববন্ধনে বক্তব্য দেন চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী জব্বারের বলীখেলার চ্যাম্পিয়ন ও মণিপুর গ্রামের বাসিন্দা বাঘা শরীফ বলী, নিহত শিশু মোহাম্মদ হোসাইনের বাবা ও নিহত গৃহবধূ পাপিয়া আক্তার সুখীর স্বামী জহিরুল ইসলাম, নিহত শিশু জুবাইদের মা লিপি আক্তারসহ অন্যরা। বক্তারা অবিলম্বে খুনিদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।
বক্তারা বলেন, ঘটনার ১৬ দিন পার হলেও এখনো কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ এবং হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদ্ঘাটন করা হয়নি। এতে পরিবার ও এলাকাবাসীর মধ্যে উদ্বেগ ও ক্ষোভ বিরাজ করছে।
উল্লেখ্য, গত ১৬ ফেব্রুয়ারি দিবাগত রাতে উপজেলার মণিপুর গ্রামে প্রবাসী জহিরুল ইসলামের দালানঘরে তাঁর স্ত্রী পাপিয়া আক্তার সুখী (৩২), চার বছর বয়সী ছেলে মোহাম্মদ হোসাইন এবং পাঁচ বছর বয়সী ভাতিজা জুবাইদকে গলা কেটে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা। পরে তিনজনের মরদেহ আলাদা তিনটি কক্ষে ফেলে রাখা হয়। স্ত্রী-সন্তান ও ভাতিজা হত্যার খবর পেয়ে জহিরুল ইসলাম পরদিন সৌদি আরব থেকে দেশে ফেরেন। এই ঘটনায় তিনি হোমনা থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।
হোমনা থানার পরিদর্শক (তদন্ত) দীনেশ দাশগুপ্ত বলেন, আসামিদের গ্রেপ্তার ও হত্যার রহস্য উদ্ঘাটনে পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা কাজ করছেন।
পুলিশ জানায়, নিয়মিত যানবাহন তল্লাশির অংশ হিসেবে ট্রাফিক মোড়ে চেকপোস্ট বসানো ছিল। এ সময় পুরান বাজারের দিক থেকে আসা একটি মোটরসাইকেল পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে আড়াল হওয়ার চেষ্টা করে। এতে সন্দেহ হলে কর্তব্যরত পুলিশ সদস্যরা মোটরসাইকেলটি থামানোর সংকেত দেন।৪১ মিনিট আগে
আজ বুধবার দুপুরে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) মিডিয়া সেন্টারে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান ওয়ারী বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) মল্লিক আহসান উদ্দিন সামী।১ ঘণ্টা আগে
এলাকাভেদে এটি ভাঁট, ভাঁটি, ভাইট, বনজুঁই বা ঘেটু নামেও পরিচিত। এটি গুল্মজাতীয় বহুবর্ষজীবী সপুষ্পক উদ্ভিদ। গ্রামবাংলার পরিচিত বুনো উদ্ভিদগুলোর মধ্যে অন্যতম। ভারত, বাংলাদেশ ও মিয়ানমার অঞ্চলকে এই উদ্ভিদের আদি নিবাস হিসেবে ধরা হয়। দেশের বনবাদাড়, ঝোপঝাড়, পতিত জমি ও সড়কের পাশে এই গাছ বেশি জন্মে।১ ঘণ্টা আগে
ময়মনসিংহের ভালুকায় ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী পৌর ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক নয়ন আহমেদ (২৭) নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার (৩ মার্চ) রাত সাড়ে ১০টার দিকে ভরাডোবা-ঘাটাইল সড়কের বাজ্জাজোড়া এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় শাহাদাত শাকিল নামে আরও একজন আহত হয়েছেন।২ ঘণ্টা আগে