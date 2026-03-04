আশুলিয়ায় পোশাকশ্রমিকদের বেতন-বোনাসের দাবিতে মানববন্ধন

সাভারের আশুলিয়ায় ২০ রমজানের মধ্যে বেতন-বোনাস ও ঈদযাত্রায় অতিরিক্ত ভাড়া আদায় বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন করেছেন পোশাকশ্রমিকেরা। আজ বুধবার আশুলিয়ার বাইপাইল ত্রিমোড় এলাকায় ‘জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক ইউনিট’ এই কর্মসূচির আয়োজন করে।
সংগঠনের নেতা-কর্মীরা জানান, কর্মসূচিতে ২০ রমজানের মধ্যে শ্রমিকদের বেতন-বোনাস পরিশোধ, ঈদযাত্রায় অতিরিক্ত ভাড়া আদায় বন্ধ, সড়ক যানজটমুক্ত রাখা, চুরি, ছিনতাই, হয়রানি রোধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়।
সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ফরিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে মানববন্ধনে বক্তব্য দেন সংগঠনের আশুলিয়া শাখার সভাপতি নাজমুল হক, আশুলিয়া থানা শ্রমিক দলের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মাসুদ রানা সুলতান প্রমুখ। পরে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি বাইপাইল মোড় থেকে আশুলিয়ার বগাবাড়ী বাসস্ট্যান্ড এলাকায় গিয়ে শেষ হয়।
এ সময় ফরিদুল ইসলাম বলেন, ‘ঈদ আনন্দের হলেও পোশাকশ্রমিকদের মধ্যে ওই সময় নানা দুর্ভোগ ও আতঙ্ক তৈরি হয়। ঈদের আগে বেতন-বোনাস পরিশোধ না করাটা গার্মেন্টস মালিকদের নিয়মে পরিণত হয়েছে।
“এ ছাড়া ঈদের সময় পরিবহনে নৈরাজ্যের কারণে শ্রমিকদের বোনাসের টাকা অতিরিক্ত ভাড়ায় চলে যায়। চুরি, ছিনতাই, যানজট বেড়ে যায়। সরকারের কাছে আমাদের দাবি, ২০ রমজানের আগে বেতন-বোনাস পরিশোধ এবং এ সব সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপ নিতে হবে।’
ময়মনসিংহের ত্রিশালে মাসের পর মাস মামলার পলাতক আসামি চেয়ারম্যানদের কাছ থেকে গোপনে স্বাক্ষর এনে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম পরিচালনার অভিযোগ উঠেছে সংশ্লিষ্ট ইউপি সচিবদের বিরুদ্ধে। বিষয়টি নিয়ে মাসিক আইনশৃঙ্খলা সভায় কঠোর ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় সংসদ সদস্য মাহবুবুর রহমান লিটন।২ মিনিট আগে
রাজবাড়ীর পাংশায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টিকটকে পরিচয় সূত্রে এক তরুণীকে ডেকে এনে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ মামলায় দুই আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাতে ঢাকা জেলার ধামরাই থানার ইসলামপুর এলাকা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।৮ মিনিট আগে
রমজান উপলক্ষে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে রাজধানীর চকবাজারে অভিযান চালিয়েছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)। সেখানে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে সাত প্রতিষ্ঠানকে ৪ লাখ ৩৫ হাজার টাকা জরিমানা ও একজনকে পাঁচ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়...১৫ মিনিট আগে
কুড়িগ্রামের ভূরুঙ্গামারীতে এক অজ্ঞাতনামা বৃদ্ধের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার (৪ মার্চ) দুপুরে উপজেলার আন্ধারীঝাড় ইউনিয়নের ধাউরারকুটি গ্রামের নদীতীরবর্তী একটি বাতাবিলেবুর গাছ থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।২৫ মিনিট আগে