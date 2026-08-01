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সিএজি নূরুল ইসলামের অপসারণের দাবিতে মানববন্ধন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সিএজি নূরুল ইসলামের অপসারণের দাবিতে মানববন্ধন
মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (সিএজি) মো. নূরুল ইসলামের অপসারণের দাবিতে সচেতন নাগরিক ফোরামের মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা

মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (সিএজি) মো. নূরুল ইসলামের অপসারণের দাবিতে মানববন্ধন করেছে সচেতন নাগরিক ফোরাম। জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে আজ শনিবার সকালে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে লে. কর্নেল (অব.) ফেরদৌস আজিজ বলেন, ‘আমাদের সিএজি মহোদয় হাসিনার সেবা দিয়ে গেছেন। এটা একটা সাংবিধানিক পদ। অন্য সকল সাংবিধানিক পদ থেকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময় সবাই বিদায় নিয়েছেন। এখন নতুন বাংলাদেশ গড়ার জন্য হাসিনার রেখে যাওয়া দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা তারেক রহমানের কোনো কাজে আসবে না। উনার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ আছে। জুলাই হত্যা মামলায় তারও নাম আছে শুনেছি।’

লে. কর্নেল (অব.) ফেরদৌস আজিজ বলেন, ‘আমাদের যে সকল সেক্টরে উনার মতো লোক আছে, তাদের লিস্ট করুন, তারেক রহমানকে অবগত করুন। ময়লা পরিষ্কার না করলে এই সরকারকে তারা স্বস্তিতে থাকতে দেবে না। এই সরকারকে সহযোগিতা করা আমাদের দায়িত্ব। কারণ দেশটা আমাদের সকলের।’ তিনি বলেন, ‘আমি আশা করব তারেক রহমানের সরকার বিভিন্ন সেক্টরে যে দোষীরা আছে, তাদেরকে আইনের আওতায় আনবে। আমরা সঠিক বিচার চাই, যার যতটুকু প্রাপ্য তার ততটুকুই বিচার হতে হবে। এর চেয়ে বেশিও না, আবার কমও না।’

ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম বলেন, গণ-অভ্যুত্থানের পর হাসিনার দোসর সকল সাংবিধানিক পদের প্রধানেরা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করে পালিয়েছে। কিন্তু ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনার আমলে নিয়োগকৃত সিএজি নূরুল ইসলাম চাটুকারিতা ও দুর্নীতির মাধ্যমে এই গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হয়ে এখনো আছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সিএজি একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক পদ। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হলো সরকারের আর্থিক কর্মকাণ্ডের স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা।

সাইফুল ইসলাম বলেন, তিনি কর্মকর্তাদের নিয়ে টুঙ্গিপাড়া ও ধানমন্ডি-৩২ নম্বরে ফুল দিতে যেতে বাধ্য করতেন, সরকারি অর্থে ব্যাপক আয়োজনের মাধ্যমে শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী ও জন্মদিন, শেখ কামালের জন্মদিন, শেখ রাসেলের জন্মদিনসহ বিভিন্ন দিবসে কেক কাটা ও দোয়ার আয়োজনের মাধ্যমে উদ্‌যাপন করতেন। আবার এসব অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি দেওয়া হতো।

মানববন্ধনের সভাপতিত্ব করেন সচেতন নাগরিক ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন শ্রমিক নেতা মাহবুব আলম বাদল, মো. আলী হোসেন ও ফিরোজ মাহমুদ। সভায় বক্তারা অনতিবিলম্বে সিএজি নূরুল ইসলামের পদত্যাগ ও সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে তার বিচারের জোর দাবি জানান।

বিষয়:

প্রেসক্লাবঢাকা জেলাঢাকা বিভাগমানববন্ধন
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