ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশনে আজ দুই ঘণ্টা থামবে না মেট্রোরেল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশনটিতে আজ বৃহস্পতিবার দুই ঘণ্টা মেট্রোরেল থামবে না বলে জানিয়েছে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)। এক বিজ্ঞপ্তিতে তারা জানিয়েছে, অনিবার্য কারণে আজ দুপুর ১টা ৩০ মিনিট থেকে বিকেল ৩টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত এই বিরতি থাকবে।
ডিএমটিসিএল বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, শুধুমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশনটিতে এ সময়ের মধ্যে ট্রেন থামবে না। তবে অন্য সব স্টেশনে নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক থাকবে। সাময়িকভাবে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
এতে যাত্রীদের সাময়িক অসুবিধার জন্য আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করেছে ডিএমটিসিএল। নির্ধারিত সময় শেষে স্টেশনটিতে ট্রেনের যাত্রাবিরতি পুনরায় চালু হবে বলে জানানো হয়েছে।
নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র সেলিনা হায়াৎ আইভীকে পাঁচ মামলায় জামিন দিয়েছেন হাইকোর্ট। বিচারপতি কে এম জাহিদ সারওয়ার ও বিচারপতি শেখ আবু তাহেরের বেঞ্চ বৃহস্পতিবার এ আদেশ দেন।১১ মিনিট আগে
পুলিশ, নিহত নারীর পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রায় এক বছর আগে প্রেমের সম্পর্কের সূত্র ধরে রিয়াদ খানের সঙ্গে মিম আক্তারের বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকে তাঁরা শহরের বিসিক শিল্পনগরী এলাকায় একটি ভাড়া বাসায় বসবাস শুরু করেন। বুধবার দিবাগত রাতে মিমের মৃত্যুর বিষয়টি তাঁর পরিবারকে জানায় রিয়াদ।১৪ মিনিট আগে
সাতক্ষীরা-খুলনা মহাসড়কে গরুবোঝাই একটি ইঞ্জিনচালিত ভ্যান খাদে পড়ে চালক নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় আরও তিনজন আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (২৬ ফেব্রুয়ারি) বেলা ১১টার দিকে মহাসড়কের পাটকেলঘাটা থানার কুমিরা ইউনিয়নের বালিগাদা এলাকার একটি ইটভাটা-সংলগ্ন স্থানে এই দুর্ঘটনা ঘটে।২৫ মিনিট আগে
ভোরের দিকে একদল ডাকাত এলাকায় হানা দেয়। তারা কয়েকটি বাড়ির গোয়ালঘরে ঢুকে গরু লুট করার চেষ্টা করে। এ সময় চন্দন দের গোয়ালঘর থেকে একটি গরু নিয়ে যাওয়ার সময় তিনি বাধা দিলে ডাকাতেরা তাঁকে গুলি করে।৪৩ মিনিট আগে