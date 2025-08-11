Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

আদালতে নেওয়ার সময় পালালেন আসামি, ২ পুলিশ সদস্য প্রত্যাহার

মাদারীপুর প্রতিনিধি
রাজৈর থানা। ছবি: সংগৃহীত
রাজৈর থানা। ছবি: সংগৃহীত

মাদারীপুরের রাজৈর থানা থেকে আদালতে নেওয়ার সময় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের মামলায় এক আসামি পালিয়ে গেছেন। তাঁর নাম অনিমেষ ওরফে ঘনি গাইন (৩২)। এ ঘটনায় দায়িত্বে অবহেলায় আজ সোমবার রাজৈর থানার দুই পুলিশ সদস্যকে প্রত্যাহার করা হয়েছে।

পলাতক অনিমেষ রাজৈর উপজেলার কদমবাড়ি ইউনিয়নের কদমবাড়ি মধ্যপাড়া গ্রামের মৃত ক্ষীতিশ চন্দ্র গাইনের ছেলে।

জানা গেছে, গতকাল রোববার রাতে অভিযান চালিয়ে রাজৈর উপজেলার টেকেরহাট ঘোষালকান্দি গ্রামের টিসিবি গোডাউনের সামনে থেকে ২০টি ইয়াবা বড়িসহ অনিমেষ ও মালিক বালা নামের দুই যুবককে আটক করে থানা-পুলিশ। আজ দুপুরে তাঁদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করা হয়। পরে দুপুরে মাদারীপুর আদালতে নেওয়ার উদ্দেশ্যে থানা থেকে বের করে পুলিশ। গাড়িতে তোলার সময় পুলিশের এক কনস্টেবলকে ধাক্কা দিয়ে থানার ফটক থেকে হাতকড়ার মধ্য থেকে হাত বের করে দৌড়ে পালিয়ে যান অনিমেষ।

এ ঘটনায় আসামিদের দায়িত্বে থাকা রাজৈর থানার দুই পুলিশ সদস্য আহসান হাবিব ও সাদ্দাম হোসেনকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। এদিকে পলাতক আসামিকে ধরতে অভিযান চালাচ্ছে পুলিশ।

মাদারীপুরের পুলিশ সুপার নাঈমুল হাছান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘মাদক মামলার আসামি পালানোর ঘটনায় দুই পুলিশ সদস্যকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। এ ছাড়া পলাতক আসামিকে গ্রেপ্তারে আমাদের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।’

বিষয়:

মাদারীপুরপুলিশঢাকা বিভাগরাজৈরজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ফেল করায় বকা খেয়ে বাড়ি ছাড়ে বাংলাদেশি কিশোরী, ভারতে ৩ মাসে ২০০ লোকের ধর্ষণ

রাহুল ও প্রিয়াঙ্কা গান্ধী আটক

আগামী সপ্তাহের মধ্যে ৫ ইসলামী ব্যাংক একীভূত করার প্রক্রিয়া শুরু: গভর্নর

মৌচাকে হাসপাতালের পার্কিংয়ে প্রাইভেট কার থেকে উদ্ধার দুই মরদেহের পরিচয় মিলেছে

চলন্ত বাইকে বাঁধা নারীর লাশ, পুলিশের ধাওয়া

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

কানাডা-যুক্তরাষ্ট্রে ফুটবল বিশ্বকাপের স্বেচ্ছাসেবী হতে পারেন আপনিও

কানাডা-যুক্তরাষ্ট্রে ফুটবল বিশ্বকাপের স্বেচ্ছাসেবী হতে পারেন আপনিও

মগবাজারে শিশু ধর্ষণের অভিযোগ, প্রতিবেশী গ্রেপ্তার

মগবাজারে শিশু ধর্ষণের অভিযোগ, প্রতিবেশী গ্রেপ্তার

ফেল করায় বকা খেয়ে বাড়ি ছাড়ে বাংলাদেশি কিশোরী, ভারতে ৩ মাসে ২০০ লোকের ধর্ষণ

ফেল করায় বকা খেয়ে বাড়ি ছাড়ে বাংলাদেশি কিশোরী, ভারতে ৩ মাসে ২০০ লোকের ধর্ষণ

দেখো, ওর থেকে আরও ৫ লাখ নিতে পারো কি না—মেসেঞ্জার কলে এনসিপি নেতা নিজাম

দেখো, ওর থেকে আরও ৫ লাখ নিতে পারো কি না—মেসেঞ্জার কলে এনসিপি নেতা

‘কাল দেখা হইবে, ভালো থাকিস’—ছেলেকে বলেছিলেন গণপিটুনিতে নিহত প্রদীপ

‘কাল দেখা হইবে, ভালো থাকিস’—ছেলেকে বলেছিলেন গণপিটুনিতে নিহত প্রদীপ

সম্পর্কিত

খাগড়াছড়িতে বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা শুরু

খাগড়াছড়িতে বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা শুরু

শিবচরে বিএনপি নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা, আহত ২৫

শিবচরে বিএনপি নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা, আহত ২৫

বিকৃত লাশ দুটি ৩০ ঘণ্টা ধরে গাড়িতে, একজনের মুখ ছিল থেঁতলানো

বিকৃত লাশ দুটি ৩০ ঘণ্টা ধরে গাড়িতে, একজনের মুখ ছিল থেঁতলানো

৭ ঘণ্টা পর বাংলাদেশিকে ফেরত দিল বিএসএফ

৭ ঘণ্টা পর বাংলাদেশিকে ফেরত দিল বিএসএফ