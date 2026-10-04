Ajker Patrika
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শাহজালালে দুই বিমানকর্মীর জুতায় মিলল ৮০টি সোনার বার

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
শাহজালালে দুই বিমানকর্মীর জুতায় মিলল ৮০টি সোনার বার
ছবি: সংগৃহীত

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এমিরেটস এয়ারলাইনসের দুই বিমানকর্মীর জুতার ভেতর বিশেষ কায়দায় লুকিয়ে রাখা ৮০টি সোনার বার উদ্ধার করেছে কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর (সিআইআইডি)। উদ্ধার করা সোনার মোট ওজন প্রায় ৯ দশমিক ৩৪ কেজি।

সিআইআইডি সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রোববার বিমানবন্দরে অবস্থান নেন কাস্টমস গোয়েন্দা কর্মকর্তারা। এ সময় দুবাই থেকে ঢাকায় আসা এমিরেটস এয়ারলাইনসের একটি ফ্লাইটের দুই বিমানকর্মীর ওপর নজরদারি করা হয়।

পরে রানওয়েতে ওই দুই বিমানকর্মীর জুতার ভেতর বিশেষভাবে লুকানো অবস্থায় সোনার বারগুলো উদ্ধার করা হয়।

কাস্টমস গোয়েন্দা অধিদপ্তর জানিয়েছে, উদ্ধার করা ৮০টি সোনার বারের প্রতিটির ওজন প্রায় ১১৭ গ্রাম। সব মিলিয়ে সোনার ওজন দাঁড়ায় প্রায় ৯ দশমিক ৩৪ কেজি। এর আনুমানিক বাজারমূল্য ১৬ কোটি ২৫ লাখ টাকা।

বিমানকর্মীদের জুতার ভেতর সোনার বার লুকিয়ে চোরাচালানের ঘটনায় কারা জড়িত, সোনাগুলো কোথা থেকে আনা হয়েছে এবং কার কাছে পৌঁছে দেওয়ার কথা ছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের শনাক্তে তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছে সিআইআইডি।

বিষয়:

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