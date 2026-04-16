Ajker Patrika
ঢাকা

দিনদুপুরে জবি শিক্ষিকার বাসা থেকে কানের দুল ও ল্যাপটপ চুরি

জবি প্রতিনিধি‎‎
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়। ফাইল ছবি

রাজধানীর বংশাল এলাকায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) দর্শন বিভাগের এক শিক্ষিকার ভাড়া বাসায় দিনদুপুরে চুরির ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় বংশাল থানায় অভিযোগ করেছেন ওই শিক্ষিকা। অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, চুরি হওয়া জিনিসের মধ্যে স্বর্ণালংকার ও একটি ল্যাপটপ রয়েছে। ‎

আজ ‎বৃহস্পতিবার বেলা আড়াইটার দিকে বংশালে এ ঘটনা ঘটে।

‎ভুক্তভোগী শিক্ষিকা থানায় লিখিত অভিযোগে জানান, বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টার দিকে তিনি ও তাঁর ছোট বোন বাজার করার জন্য রায়সাহেব বাজারে যান। পরে বাজার শেষে তার ছোট বোন বেলা ১টার দিকে বাসায় ফিরে দরজা খোলা দেখতে পান এবং বিষয়টি তাঁকে ফোনে জানান। খবর পেয়ে বাসায় এসে তিনি দেখেন, বাসার গেটের তালা খুলে খাটের ওপর রাখা এবং ঘরের ভেতরের মালপত্র এলোমেলো অবস্থায় রয়েছে।

‎অভিযোগে আরও বলা হয়, পড়ার টেবিলের লকারের তালা ভাঙা ছিল। সেখান থেকে আনুমানিক ৩ আনা ৩ রত্তি ওজনের এক জোড়া সোনার কানের দুল (আনুমানিক মূল্য ৪৫ থেকে ৫০ হাজার টাকা) এবং একটি স্মার্ট ল্যাপটপ (মূল্য প্রায় ৬৭ হাজার টাকা) চুরি হয়ে গেছে। এ ঘটনায় বংশাল থানায় অভিযোগ করা হয়েছে।

পুলিশ বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে জানিয়েছে।

‎চুরির ঘটনা নিয়ে ভুক্তভোগী শিক্ষক মোসা. মৌসুমী আক্তার বলেন, ‘দিনের বেলায় বাসা ফাঁকা থাকার সুযোগে এভাবে চুরি হওয়া খুবই উদ্বেগজনক। তালা ভেঙে ঘরের মালপত্র এলোমেলো করে মূল্যবান জিনিসপত্র নিয়ে গেছে। এতে আমি আর্থিক ও মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি। দোষীদের দ্রুত শনাক্ত করে শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।’

