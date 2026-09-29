বিদেশে থাকা আরাফাতের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা চায় দুদক

দেশের বাইরে থাকা ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ (কার্যক্রম নিষিদ্ধ) সরকারের সাবেক তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাতের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আদালতে আবেদন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। তাঁর ও তাঁর স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অর্থ পাচারের অভিযোগ অনুসন্ধানের অংশ হিসেবে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
আজ মঙ্গলবার দুদকের সহকারী পরিচালক মো. তানজির আহমেদ এ তথ্য জানান।
দুদক সূত্রে জানা গেছে, মোহাম্মদ আলী আরাফাত, তাঁর স্ত্রী শারমিন মুশতারীসহ স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অর্থ পাচারের অভিযোগ রয়েছে। এই অভিযোগ অনুসন্ধানের অংশ হিসেবে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে আরাফাত ও তাঁর স্ত্রীর বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আবেদন করেন অনুসন্ধান কর্মকর্তা। পরে দীর্ঘদিন কমিশনশূন্য থাকায় প্রায় দেড় বছর পর নিষেধাজ্ঞা আবেদনটি আদালতে দাখিলের জন্য কমিশন অনুমোদন দিয়েছে।
মোহাম্মদ আলী আরাফাত দ্বাদশ জাতীয় সংসদে ঢাকা-১৭ আসনের সংসদ সদস্য ছিলেন। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর থেকে তাঁকে জনসমক্ষে দেখা যায়নি। তিনি বর্তমানে কোথায় অবস্থান করছেন, সে সম্পর্কেও নিশ্চিত কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।
ওই বছরের ১২ আগস্ট আরাফাত, তাঁর স্ত্রী ও তাঁদের মালিকানাধীন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবের লেনদেন স্থগিত করে বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা বিভাগ। এদিকে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সম্মাননা ফলকে সাবেক এই প্রতিমন্ত্রীকে ‘পলাতক’ হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।
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