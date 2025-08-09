ব্রডগেজ ট্রেন মিটারগেজ লাইনে, ইঞ্জিনসহ বগি লাইনচ্যুত

গাজীপুর প্রতিনিধি
গাজীপুরের জয়দেবপুর রেলওয়ে জংশনের উত্তর পাশে রাজশাহী থেকে ছেড়ে আসা আন্তনগর পদ্মা এক্সপ্রেস ট্রেনের ইঞ্জিনসহ একটি বগি লাইনচ্যুত হয়েছে। এতে ঢাকার সঙ্গে উত্তরবঙ্গের ট্রেন চলাচল সাময়িকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, শনিবার রাত ৮টা ৪০ মিনিটে পদ্মা এক্সপ্রেস ট্রেনটি জয়দেবপুর রেলস্টেশনে ঢোকার আগমুহূর্তে সিগন্যাল ভুল হওয়ায় ব্রডগেজ থেকে মিটারগেজ লাইনে ঢুকে পড়ে। এতে ট্রেনটির ইঞ্জিন ও একটি বগি লাইনচ্যুত হয়। প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে ট্রেনটি থেমে যায় এবং ট্রেনটি জয়দেবপুর রেলক্রসিংয়ে আটকে যায়। এতে জয়দেবপুর-শিববাড়ী-রাজবাড়ী-ইটাখোলা আঞ্চলিক মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।
জয়দেবপুর রেলওয়ে স্টেশনের জ্যেষ্ঠ স্টেশনমাস্টার আবুল খায়ের চৌধুরী বলেন, আন্তনগর পদ্মা এক্সপ্রেস ট্রেন ব্রডগেজ লাইনের ট্রেন। রাজশাহী থেকে ঢাকাগামী আন্তনগর পদ্মা এক্সপ্রেস ট্রেনটি জয়দেবপুর রেলস্টেশনে ঢোকার আগমুহূর্তে লাইন পরিবর্তন করার সময় রাত ৮টা ৪০ মিনিটে ভুল সিগন্যালের কারণে ব্রডগেজ লাইন থেকে মিটারগেজ লাইনে ঢুকে পড়ে। এতে ট্রেনটির ইঞ্জিন ও একটি বগি লাইনচ্যুত হয়। তিনি আরও বলেন, ঢাকার সঙ্গে ময়মনসিংহ এবং ঢাকা-রাজশাহী রেললাইনের একটি লাইনে ট্রেন চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ রয়েছে। অন্যদিকে, ঢাকা-জয়দেবপুর রেললাইনের ডুয়েলগেজ ডাবল রেললাইনের একটি লাইন বন্ধ থাকলেও অন্যটি দিয়ে ব্রডগেজ ট্রেন বিকল্প উপায়ে চলাচল করতে পারবে। তিনি আরও জানান, বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। উদ্ধারকারী ট্রেন এসে লাইনচ্যুত ইঞ্জিনটি উদ্ধার করার পর উভয় লাইনে ট্রেন চলাচল শুরু হবে।
এদিকে ট্রেনটি জয়দেবপুর-শিববাড়ী-রাজবাড়ী-ইটাখোলা আঞ্চলিক মহাসড়কে জয়দেবপুর রেলক্রসিংয়ে আটকে পড়ার কারণে এই সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। এতে দুর্ভোগে পড়েছেন এই সড়ক ব্যবহারকারী স্থানীয় মানুষ। লোকজনকে রেললাইনের এখানে এসে সড়ক ছেড়ে দিয়ে দুই পাশ দিয়ে ট্রেন অতিক্রম করে হেঁটে চলাচল করতে হচ্ছে। অনেকে সময় বাঁচানোর জন্য ঝুঁকি নিয়ে ট্রেনের নিচ দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে লাইন পারাপার হয়ে চলাচল করছেন।
