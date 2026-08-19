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হলফনামায় জালিয়াতির অভিযোগ, হান্নান মাসউদের এমপি পদ বাতিল চেয়ে রিট

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৬, ১৯: ২১
হলফনামায় জালিয়াতির অভিযোগ, হান্নান মাসউদের এমপি পদ বাতিল চেয়ে রিট
আবদুল হান্নান মাসউদ। ছবি: সংগৃহীত

হলফনামায় তথ্য গোপন ও জালিয়াতির অভিযোগ এনে নোয়াখালী-৬ আসনে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মনোনীত আবদুল হান্নান মাসউদের সংসদ সদস্য (এমপি) পদ শূন্য ঘোষণা করতে হাইকোর্টে রিট করা হয়েছে।

আজ বুধবার হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় রিট দায়েরের তথ‍্য নিশ্চিত করেছেন আইনজীবী এ বি এম ইব্রাহিম খলিল। নোয়াখালীর হাতিয়া উপজেলার বাসিন্দা নাজমুল হোসেন এই রিট করেন।

আইনজীবী এ বি এম ইব্রাহিম খলিল বলেন, হান্নান মাসউদ হলফনামা সম্পর্কে অবগত না হয়ে স্বাক্ষর করে হলফনামা দাখিল করেছেন। একটি টক শোতে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তিনি এক কোটি টাকার মালিক কি না। তখন তিনি জবাবে বলেছেন—দেখাতে হয়, তাই দেখিয়েছেন। এটা একটা জালিয়াতি।

আইনজীবী আরও বলেন, ‘রিটে আমরা হান্নান মাসউদের প্রার্থিতা চ্যালেঞ্জ করেছি। তাঁর আসন শূন্য ঘোষণা চেয়েছি। সে সঙ্গে নির্বাচন কমিশনে করা আবেদন নিষ্পত্তি করতে নির্দেশনা চেয়েছি।’

বিষয়:

রিটঅভিযোগআদালতহাইকোর্টজালিয়াতি
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