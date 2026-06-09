‎‎স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা বিল্লাল হত্যায় আটক ২

রাজধানীর মৌচাক এলাকায় স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা মো. বিল্লাল হোসেন তালুকদারকে (৫৭) ছুরিকাঘাতে হত্যার ঘটনায় দুজনকে আটক করেছে পুলিশ।
আজ মঙ্গলবার রিয়াজ ও আল আমিন নামের ওই দুজনকে মুন্সিগঞ্জ ও ঢাকা থেকে আটক করা হয়। আটকের বিষয়টি আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেছেন ডিএমপির রমনা বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার শেখ জাহিদুল ইসলাম।
তিনি বলেন, বিল্লাল হত্যার ঘটনায় দুজনকে আটক করা হয়েছে। রিয়াজ ও আল আমিন নামের ওই দুজনকে আজ মুন্সিগঞ্জ ও ঢাকা থেকে আটক করা হয়।
এর আগে গতকাল সোমবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে মৌচাকের আনারকলি মার্কেটের সামনে একটি গলিতে বিল্লালকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মৌচাক এলাকায় একটি মারামারির ঘটনার সালিশি বৈঠককে কেন্দ্র করে এ হত্যাকাণ্ড ঘটে। উপস্থিত লোকজনের মধ্যে বাগ্বিতণ্ডার একপর্যায়ে বিল্লাল হোসেনকে ছুরিকাঘাত করা হয়।
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