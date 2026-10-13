Ajker Patrika
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ঢাকার চাঁদাবাজ ও ভূমি দখলবাজদের তালিকা করে ব্যবস্থা নেবে ডিএমপি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ঢাকার চাঁদাবাজ ও ভূমি দখলবাজদের তালিকা করে ব্যবস্থা নেবে ডিএমপি
ডিএমপি কমিশনার মোসলেহ্ উদ্দীন আহমদ। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর চাঁদাবাজ ও ভূমি দখলবাজদের তালিকা অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) কমিশনার মোসলেহ্ উদ্দীন আহমদ।

আজ মঙ্গলবার ডিএমপি হেডকোয়ার্টার্সের সম্মেলন কক্ষে মাসিক অপরাধ পর্যালোচনা সভায় বিভিন্ন বিভাগের ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাদের তিনি এসব নির্দেশনা দেন।

সভায় কমিশনার বলেন, মাদক কারবারি, চাঁদাবাজ ও ভূমি দখলবাজ তারা যে পরিচয় বা অবস্থানেই থাকুক না কেন, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। এসব অপরাধে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে কোনো ধরনের শিথিলতা দেখানো যাবে না।

তিনি বলেন, অপরাধ প্রতিরোধে পুলিশ ও জনগণের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও সহযোগিতা বাড়াতে হবে। স্থানীয় জনগণকে সঙ্গে নিয়ে অপরাধের কারণ চিহ্নিত করে প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। এ ক্ষেত্রে বিট পুলিশিংকে আরও কার্যকর ও গতিশীল করার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তাদের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে।

সভায় ঢাকা মহানগরীর সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, অপরাধের ধরন ও প্রবণতা পর্যালোচনা করা হয়। অপরাধ নিয়ন্ত্রণ, অপরাধীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেন ডিএমপি কমিশনার।

বিষয়:

ঢাকা জেলাপুলিশঅপরাধডিএমপিঢাকা বিভাগচাঁদাবাজি
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