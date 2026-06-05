Ajker Patrika
ঢাকা

শাহজালাল বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে লাগা আগুন নিয়ন্ত্রণে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৬ জুন ২০২৬, ০০: ৪৪
শাহজালাল বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে লাগা আগুন নিয়ন্ত্রণে

রাজধানীর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো এলাকায় আবারও অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। বিমানবন্দরের ৯ নম্বর গেটসংলগ্ন কুরিয়ার শেডে (মালামাল রাখার স্থান) এ অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত বলে জানা গেছে। তবে আধা ঘণ্টারও কম সময়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে বিমানবন্দরের নিজস্ব ইউনিটসহ ফায়ার সার্ভিসের চারটি ইউনিটের সদস্যরা।

ফায়ার সার্ভিস জানিয়েছে, রাত ১১টা ২৪ মিনিটে আগুন লাগার খবর পেয়ে ১১টা ২৭ মিনিটে ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে তারা। আগুন নিয়ন্ত্রণে বিমানবন্দরের নিজস্ব ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট প্রাথমিকভাবে কাজ শুরু করে। পরে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের আরও চারটি ইউনিট যুক্ত হয়।

ফায়ার সার্ভিসের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের কর্মকর্তা রাশেদ বিন খালিদ বলেন, আগুন লাগার খবরে প্রথমে দুটি ইউনিট কাজ শুরু করে, পরে আরও চারটি ইউনিট পাঠানো হয়। বিমানবন্দরের ৯ নম্বর গেটের পাশে মালামাল রাখার শেডে আগুন লাগে। দ্রুত নিয়ন্ত্রণের কাজ শুরু করতে পারায় রাত ১১টা ৩৮ মিনিটে, অর্থাৎ ১৪ মিনিটের মধ্যেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়।

এ কর্মকর্তা আরও বলেন, প্রাথমিকভাবে আগুনের সূত্রপাত সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। আগুন পুরোপুরি নিভে যাওয়ার পর তদন্ত করে বিস্তারিত তথ্য জানানো যাবে।

নিয়ন্ত্রণ কক্ষের ডিউটি অফিসার শফিকুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, আগুনের তীব্রতা খুব বেশি না থাকায় দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে।

এর আগে ২০২৫ সালের ১৮ অক্টোবর (শনিবার) হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে। আগুনে আমদানি কমপ্লেক্সের পুরোটাই পুড়ে যায়। ফায়ার সার্ভিসের ৩৭টি ইউনিট আগুন পুরোপুরি নেভাতে মধ্যরাত পর্যন্ত কাজ করে। এই ঘটনায় অন্তত ২২ জন আহত হন।

শাহজালাল বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে ফের আগুনশাহজালাল বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে ফের আগুন

সেদিন বেলা সাড়ে ৩টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত দেশের প্রধান এই বিমানবন্দরে আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটের সব উড়োজাহাজ ওঠানামা বন্ধ থাকে। ফলে যাত্রীরা চরম দুর্ভোগে পড়েন।

সে সময় বিমানবন্দরের ভেতরে নজিরবিহীন এই অগ্নিকাণ্ডকে অনেকে রহস্যজনক বলে দাবি করেন। বিমানবন্দরে সার্বক্ষণিক ফায়ার ইউনিট থাকার পরও আগুন এভাবে ছড়িয়ে পড়া নিয়ে নানান প্রশ্ন ওঠে।

বিষয়:

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