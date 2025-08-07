Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

মেজর সাদিকের স্ত্রীকে গ্রেপ্তার দেখাল পুলিশ, ৭ দিনের রিমান্ড আবেদন করা হবে

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
মেজর সাদিকের স্ত্রী সুমাইয়া জাফরিন। ছবি: সংগৃহীত
মেজর সাদিকের স্ত্রী সুমাইয়া জাফরিন। ছবি: সংগৃহীত

কার্যক্রম নিষিদ্ধ হওয়া আওয়ামী লীগের ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের গেরিলা প্রশিক্ষণ দেওয়ার অভিযোগে এবার মেজর সাদিকের স্ত্রী সুমাইয়া জাফরিনকে গ্রেপ্তার দেখিয়েছে পুলিশ। রাজধানীর ভাটারা থানায় দায়ের হওয়া সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় আজ বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) তাঁকে আদালতে হাজির করে সাত দিনের রিমান্ড আবেদন করা হবে বলে জানিয়েছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

গোয়েন্দা-গুলশান বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার (ডিসি) মোহাম্মদ কামরুল হাসান বলেন, ‘ভাটারা থানায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে দায়ের করা মামলায় সুমাইয়া জাফরিনকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। তাকে দুপুরে আদালতে সোপর্দ করে রিমান্ড চাওয়া হবে।’

এর আগে, বুধবার (৬ আগস্ট) রাতে ডিবির একটি দল সুমাইয়াকে হেফাজতে নেয় এবং মিন্টো রোডে ডিবি কার্যালয়ে নিয়ে যায়।

পুলিশের ভাষ্য, সুমাইয়া জাফরিন এই গোপন বৈঠক ও প্রশিক্ষণের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, ১৩ জুলাই রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা সংলগ্ন একটি কনভেনশন সেন্টারে গোপন বৈঠক চলাকালে নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগসহ বিভিন্ন সহযোগী সংগঠনের ২৬ জন নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)। ঘটনাস্থল থেকেই বিভিন্ন প্রশিক্ষণ সামগ্রী, লিফলেট ও ডিজিটাল ডিভাইস জব্দ করা হয়।

ঘটনার পরদিন ভাটারা থানায় একটি মামলা দায়ের করে পুলিশ, যার তদন্ত করছে গোয়েন্দা বিভাগ।

বিষয়:

ঢাকা জেলাপুলিশঢাকা বিভাগডিবিআওয়ামী লীগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

‘বাবার অসুস্থতায় পরামর্শ নিতে’ চিকিৎসকের বাসায় নারী, দুজনকে পুলিশে দিল স্থানীয়রা

১৪৬ যাত্রী নিয়ে ব্যাংককের পথে এক ঘণ্টা উড়ে মিয়ানমার থেকে ফিরে এল বিমানের সেই ফ্লাইট

রাশিয়ার তেল চীনও কেনে, তবে ট্রাম্পের শুল্ক শুধু ভারতের ওপর কেন

খানসামায় দলীয় নেতার মৃত্যুতে বিএনপির দুই পক্ষের মধ্যে বিরোধ তুঙ্গে

ভারতের ওপর শুল্ক আরও ২৫ শতাংশ বাড়িয়ে ৫০ শতাংশ করলেন ট্রাম্প

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ঠাকুরগাঁও হাসপাতালে ‘দলীয়’ অভিযোগে চাকরি গেল ৩৫ জনের

ঠাকুরগাঁও হাসপাতালে ‘দলীয়’ অভিযোগে চাকরি গেল ৩৫ জনের

ক্ষমতায় গেলে ১৮ মাসে এক কোটি মানুষের চাকরি হবে: আমীর খসরু

ক্ষমতায় গেলে ১৮ মাসে এক কোটি মানুষের চাকরি হবে: আমীর খসরু

খুলনায় শিশুপল্লিতে কিশোরীর রহস্যজনক মৃত্যু

খুলনায় শিশুপল্লিতে কিশোরীর রহস্যজনক মৃত্যু

টিকটকে প্রেম-গোপনে বিয়ে, অতঃপর লাশ হয়ে ফিরলেন কলেজছাত্র

টিকটকে প্রেম-গোপনে বিয়ে, অতঃপর লাশ হয়ে ফিরলেন কলেজছাত্র

মসজিদের টাকা আত্মসাৎ, বিএনপি নেতাকে শোকজ

মসজিদের টাকা আত্মসাৎ, বিএনপি নেতাকে শোকজ

সম্পর্কিত

রাজধানীর কাঁটাবনে পিকআপ-ট্রাক সংঘর্ষে নিহত ১, আহত ২

রাজধানীর কাঁটাবনে পিকআপ-ট্রাক সংঘর্ষে নিহত ১, আহত ২

ডেমরা থেকে সাড়ে ৪৬ কেজি গাঁজাসহ নারী গ্রেপ্তার

ডেমরা থেকে সাড়ে ৪৬ কেজি গাঁজাসহ নারী গ্রেপ্তার

শরীয়তপুরে মহিলা মাদ্রাসায় হামলা-ভাঙচুরের অভিযোগ

শরীয়তপুরে মহিলা মাদ্রাসায় হামলা-ভাঙচুরের অভিযোগ

নৌকায় বিস্ফোরণ, ৬ জন অগ্নিদগ্ধ

নৌকায় বিস্ফোরণ, ৬ জন অগ্নিদগ্ধ