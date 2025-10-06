Ajker Patrika
আশুলিয়ায় পোশাক কারখানায় আগুন, নিয়ন্ত্রণে ৬ ইউনিট

উত্তরা (ঢাকা) প্রতিবেদক
ক্লথিং নামের পোশাক কারখানায় বেলা ১২টার দিকে আগুন লাগে। ছবি: আজকের পত্রিকা
সাভারের আশুলিয়ায় একটি পোশাক কারখানায় আগুন লেগেছে। আজ সোমবার (৬ অক্টোবর) দুপুর ১২টা ১২ মিনিটে আশুলিয়ার জামগড়া এলাকায় পলমল গ্রুপের ‘আয়েশা ক্লথিং’ নামের ওই পোশাক কারখানায় এ অগ্নিকাণ্ড ঘটে। আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিসের ছয়টি ইউনিট।

পোশাক কারখানাটির শ্রমিকেরা জানান, দুপুরে হঠাৎ করে প্রচণ্ড ধোঁয়া বের হতে শুরু করে। তারপর দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস এসে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালাচ্ছে।

তাৎক্ষণিকভাবে কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। সেই সঙ্গে অগ্নিকাণ্ডের কারণ জানা যায়নি।

আশুলিয়া থানার সার্ভিস ডেলিভারি অফিসার (এসডিও) এএসআই ইসমাঈল হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘ফায়ার সার্ভিস থেকে আমাদের ফোন করে অগ্নিকাণ্ডের বিষয়টি জানিয়েছিল। সেই সঙ্গে তারা ঘটনাস্থলে গাড়ি নিয়ে দ্রুত যাওয়ার জন্য রাস্তার যানজট ক্লিয়ারের জন্য আমাদের সহযোগিতা চেয়েছিল। পরে আমাদের পুলিশ পাঠিয়ে যানজট নিরসনের ব্যবস্থা করেছি।’

এক প্রশ্নের জবাবে এএসআই ইসমাঈল বলেন, ‘এখন পর্যন্ত আমরা কোনো হতাহতের খবর পাইনি। সেই সঙ্গে অগ্নিকাণ্ডের কারণ জানতে পারিনি।’

অপরদিকে ফায়ার সার্ভিস সদর দপ্তর কন্ট্রোল রুমের টেলিফোন অপারেটর মো. শাহাদাৎ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘দুপুর ১২টা ১২ মিনিটের দিকে আমরা আশুলিয়ার জামগড়া এলাকায় পলমল গ্রুপের একটি গার্মেন্টসে অগ্নিকাণ্ডের খবর পাই। পরে ১২টা ৩৮ মিনিটে ফায়ার সার্ভিসের জিরাবো ও ইপিজেড ইউনিটের ছয়টি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালায়।’

শাহাদাৎ জানান, এখন পর্যন্ত অগ্নিকাণ্ডের কারণ ও কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

বিষয়:

গার্মেন্টসঢাকা জেলাঢাকা বিভাগকারখানাআশুলিয়াঅগ্নিকাণ্ডফায়ার সার্ভিস
