সড়ক নিরাপত্তা নিয়ে ২৩০ শিক্ষার্থীকে সচেতন করল বিআরটিএ

জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস উপলক্ষে রাজধানীর ফরিদাবাদ উচ্চবিদ্যালয়ের প্রায় ২৩০ শিক্ষার্থীকে সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতন করেছে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) ঢাকা মেট্রো-২ সার্কেল।
আজ বৃহস্পতিবার মাসব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে বিদ্যালয়ে এ সচেতনতামূলক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এবারের জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবসের প্রতিপাদ্য—‘নিরাপদ সড়ক সমৃদ্ধ দেশ, সবার আগে বাংলাদেশ’।
সভায় শিক্ষার্থীদের নিরাপদে সড়ক পারাপারের নিয়ম, যাত্রী ও পথচারী হিসেবে করণীয় এবং চালকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। এ ছাড়া ট্রাফিক আইন মেনে চলা, দায়িত্বশীল আচরণ ও পারস্পরিক সচেতনতার মাধ্যমে সড়ক দুর্ঘটনা কমানোর বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন বক্তারা।
অনুষ্ঠানে বিআরটিএ ঢাকা মেট্রো-২ সার্কেলের সহকারী পরিচালক, ঢাকা জেলা সার্কেলের সহকারী পরিচালক, মোটরযান পরিদর্শক, ট্রাফিক ইন্সপেক্টর ও বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বক্তব্য দেন।
আলোচনা শেষে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। পরে বিজয়ীদের মধ্যে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়। পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মধ্যে সড়ক নিরাপত্তাবিষয়ক লিফলেট, প্রসপেক্টাস ও ট্রাফিক সাইনসংক্রান্ত সচেতনতামূলক প্রচারপত্র বিতরণ করা হয়।
বক্তারা বলেন, শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছোটবেলা থেকেই সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করা গেলে দায়িত্বশীল নাগরিক গড়ে তোলা সম্ভব। এ ধরনের সচেতনতামূলক কর্মসূচি সড়ক দুর্ঘটনা কমাতেও ভূমিকা রাখবে।
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