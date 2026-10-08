Ajker Patrika
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সড়ক নিরাপত্তা নিয়ে ২৩০ শিক্ষার্থীকে সচেতন করল বিআরটিএ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সড়ক নিরাপত্তা নিয়ে ২৩০ শিক্ষার্থীকে সচেতন করল বিআরটিএ
মাসব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে রাজধানীর ফরিদাবাদ উচ্চবিদ্যালয়ে সচেতনতামূলক আলোচনা সভার আয়োজন করে বিআরটিএ। ছবি: আজকের পত্রিকা

জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস উপলক্ষে রাজধানীর ফরিদাবাদ উচ্চবিদ্যালয়ের প্রায় ২৩০ শিক্ষার্থীকে সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতন করেছে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) ঢাকা মেট্রো-২ সার্কেল।

আজ বৃহস্পতিবার মাসব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে বিদ্যালয়ে এ সচেতনতামূলক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এবারের জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবসের প্রতিপাদ্য—‘নিরাপদ সড়ক সমৃদ্ধ দেশ, সবার আগে বাংলাদেশ’।

সভায় শিক্ষার্থীদের নিরাপদে সড়ক পারাপারের নিয়ম, যাত্রী ও পথচারী হিসেবে করণীয় এবং চালকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। এ ছাড়া ট্রাফিক আইন মেনে চলা, দায়িত্বশীল আচরণ ও পারস্পরিক সচেতনতার মাধ্যমে সড়ক দুর্ঘটনা কমানোর বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন বক্তারা।

অনুষ্ঠানে বিআরটিএ ঢাকা মেট্রো-২ সার্কেলের সহকারী পরিচালক, ঢাকা জেলা সার্কেলের সহকারী পরিচালক, মোটরযান পরিদর্শক, ট্রাফিক ইন্সপেক্টর ও বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বক্তব্য দেন।

আলোচনা শেষে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। পরে বিজয়ীদের মধ্যে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়। পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মধ্যে সড়ক নিরাপত্তাবিষয়ক লিফলেট, প্রসপেক্টাস ও ট্রাফিক সাইনসংক্রান্ত সচেতনতামূলক প্রচারপত্র বিতরণ করা হয়।

বক্তারা বলেন, শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছোটবেলা থেকেই সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করা গেলে দায়িত্বশীল নাগরিক গড়ে তোলা সম্ভব। এ ধরনের সচেতনতামূলক কর্মসূচি সড়ক দুর্ঘটনা কমাতেও ভূমিকা রাখবে।

বিষয়:

শিক্ষার্থীঢাকা জেলাঢাকা বিভাগসড়কবিআরটিএ
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