পরকীয়ার জেরে স্বামীকে হত্যা, ৯৯৯-এ কল করে স্ত্রীর আত্মসমর্পণ

পরকীয়ায় লিপ্ত থাকায় ও পারিবারিক কলহের জেরে ক্ষিপ্ত হয়ে স্বামীকে খুন করেছেন রেহেনা আক্তার (৪০) নামে এক নারী। পরে তিনি নিজেই জাতীয় জরুরি সেবা নম্বর ৯৯৯-এ কল করে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন।
আজ বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে রাজধানীর সবুজবাগ থানার নন্দীপাড়া বড় মসজিদ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এর মুখপাত্র পুলিশ পরিদর্শক আনোয়ার সাত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
পুলিশ জানায়, দুপুর ১২টার দিকে সবুজবাগ থেকে ৯৯৯-এ কল করেন রেহেনা আক্তার। ফোনে তিনি জানান, গতকাল বুধবার রাতে তিনি তাঁর স্বামী মাহফুজুর রহমানকে (৪০) ঘুমের ওষুধ খাইয়ে ঘুমন্ত অবস্থায় ইট দিয়ে মাথায় আঘাত করে হত্যা করেছেন।
জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ সূত্রে জানা যায়, রেহানার কলটি রিসিভ করেন কল টেকার কনস্টেবল আরিফ হোসেন। পরে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানার সঙ্গে সমন্বয় ও তদারকি করেন ৯৯৯-এর পুলিশ ডিসপাচার এসআই আওলাদ হোসেন। খবর পেয়ে সবুজবাগ থানার একটি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে রেহেনা আক্তারকে গ্রেপ্তার করে।
পুলিশ প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছে, পারিবারিক কলহ এবং স্বামী অন্য নারীদের সঙ্গে সম্পর্কে লিপ্ত থাকায় ক্ষিপ্ত হয়ে রেহেনা আক্তার ঘটনাটি ঘটিয়েছেন। এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
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