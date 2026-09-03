Ajker Patrika
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চট্টগ্রাম

নিজ বাসা থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মকর্তার ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
নিজ বাসা থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মকর্তার ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার
মোহাম্মদ ছায়েদুর রহমান। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামে নিজ বাসা থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের যুগ্ম পরিচালক মোহাম্মদ ছায়েদুর রহমানের (৫৫) ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বুধবার (২ সেপ্টেম্বর) রাত ৯টার দিকে নগরীর হালিশহর উত্তর আগ্রাবাদের রমনা আবাসিক এলাকার বাসা থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

ছায়েদুর রহমানের সহকর্মীরা জানান, বুধবার সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত তিনি কর্মস্থলে সহকর্মীদের সঙ্গে একটি সভায় ছিলেন। এ সময় তাঁকে স্বাভাবিক ও হাসিখুশি দেখা গেছে। তবে গত তিন মাস ধরে কর্মস্থলে তিনি অনেকটাই চুপচাপ থাকতেন বলে জানান সহকর্মীরা। প্রায় দুই বছর আগে যুগ্ম পরিচালক পদে পদোন্নতি পাওয়া এই কর্মকর্তার মরদেহ রাতে নিজ বাসা থেকে উদ্ধার করা হয়।

কাছের সহকর্মীদের কাছ থেকে জানা গেছে, বুধবার সন্ধ্যায় ছায়েদুর রহমানের স্ত্রী নাতিকে নিয়ে এক চিকিৎসকের কাছে যান। এ সময় ছায়েদুর রহমান তাঁর স্ত্রীকে দ্রুত বাসায় ফিরতে বলেন। পরে স্ত্রী বাসায় ফিরে তাঁকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। খবর পেয়ে হালিশহর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করেন।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, ছায়েদুর রহমানের তিন মেয়ের মধ্যে বড় মেয়ে প্রকৌশলী। মেজো মেয়ে একজন চিকিৎসক এবং চট্টগ্রামের একটি বেসরকারি হাসপাতালে কর্মরত। ছোট মেয়ে ঢাকায় চিকিৎসা শাস্ত্রে (এমবিবিএস) পড়াশোনা করছেন। বড় মেয়েও ঢাকায় থাকেন।

হালিশহর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জয়নাল আবেদিন মণ্ডল জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে। কী কারণে এ ঘটনা ঘটেছে, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

বিষয়:

উদ্ধারপুলিশচট্টগ্রাম বিভাগহালিশহরবাংলাদেশ ব্যাংকমরদেহআগ্রাবাদ
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