দুদক সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের ইফতার অনুষ্ঠিত

দুর্নীতি দমন কমিশনে (দুদক) কর্মরত কর্মকর্তাদের সংগঠন দুদক সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের (ডুসা) উদ্যোগে পবিত্র রমজান উপলক্ষে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে দুদকের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অংশ নিয়ে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির বন্ধন আরও দৃঢ় করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।
আজ রোববার দুদকের প্রধান কার্যালয়ে সংগঠনটির উদ্যোগে এ ইফতার ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। দুদক সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মো. নাজমুচ্ছায়াদাতের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দুদকের সচিব মোহাম্মদ খালেদ রহিম, এবং অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন ডুসার সাধারণ সম্পাদক মো. জাহিদ কালাম।
সভাপতির বক্তব্যে ডুসার সভাপতি মো. নাজমুচ্ছায়াদাত বলেন, দুদক দেশের দুর্নীতি দমন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে। এই দায়িত্ব পালনে প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা, সম্মান ও সহযোগিতার পরিবেশ বজায় রাখা জরুরি। তিনি আশা প্রকাশ করেন, ভবিষ্যতেও এমন আয়োজন প্রতিষ্ঠানটির অভ্যন্তরীণ সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করবে।
অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন ডুসার সাধারণ সম্পাদক মো. জাহিদ কালাম। তিনি বলেন, পবিত্র রমজান আত্মশুদ্ধি, সহমর্মিতা ও পারস্পরিক সহযোগিতার শিক্ষা দেয়। দুদকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে ঐক্য, সহযোগিতা ও পেশাগত দায়িত্ববোধ আরও জোরদার করতে এমন আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে দুদক সচিব মোহাম্মদ খালেদ রহিম। তিনি বলেন, একটি প্রতিষ্ঠানের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে সেখানে কর্মরত ব্যক্তিদের পারস্পরিক সম্পর্ক, সহযোগিতা ও সৌহার্দ্যের ওপর। তিনি আরও বলেন, দুদকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে ইতিবাচক কর্মপরিবেশ, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও দলগত কাজের মানসিকতা দুর্নীতি দমনে কমিশনের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করবে।
অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন দুদকের মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন। তিনি বলেন, দুদকের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। পবিত্র রমজানের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সবাই যদি সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও দায়িত্বশীলতার মূল্যবোধ ধারণ করেন, তবে দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনের লক্ষ্য অর্জন আরও সহজ হবে।
ইফতারের আগে দোয়া ও মোনাজাতের মাধ্যমে দুদকের কর্মকর্তা-কর্মচারী, তাঁদের পরিবার এবং দেশ ও জাতির সার্বিক মঙ্গল কামনা করা হয়।
এছাড়া ইফতার মাহফিলে দুদকের মহাপরিচালক আবু হেনা মোস্তফা জামান, মোকাম্মেল হোসেন, মীর মো. জয়নুল আবেদীন শিবলি, মো. আক্তার হোসেন, মো. মোতাহার হোসেন, আব্দুল্লাহ আল জাহিদ এবং পরিচালক ড. মো. জহিরুল হুদাসহ কয়েক শতাধিক কর্মকর্তা-কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।
রাজধানীর খিলক্ষেতের মাটির নিচে বিদ্যুতের লাইন বসাতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে ঢাকা ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাইয়ের (ডেসকো) তিন কর্মীর মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও দুজন।১৫ মিনিট আগে
রাতে রাকিবসহ কয়েকজন মেয়েবন্ধু শহীদ মিনারের পাশে চায়ের দোকানে চা খাচ্ছিলেন। এ সময় এক যুবক তাঁকে ডেকে নিয়ে যান। এর কিছুক্ষণ পর গুলির শব্দ পেয়ে শহীদ মিনারের ওপরে গিয়ে দেখেন, রাকিব রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন। তাঁর মাথায় গুলিবিদ্ধসহ...৩৭ মিনিট আগে
নোয়াখালীর সেনবাগ উপজেলায় বৃদ্ধ মায়ের ওপর নির্যাতন ও খাবার না দেওয়ার অভিযোগে এক যুবককে গলায় পানিভর্তি কলসি ঝুলিয়ে পুরো বাজার ঘোরানোর ঘটনা ঘটেছে। আজ রোববার দুপুরে সেনবাগ উপজেলার ছাতারপাইয়া ইউনিয়ন পরিষদের সামনে এ ঘটনা ঘটে। এ সময় ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান আব্দুর রহমানকে হাতে বেত নিয়ে প্রকাশ্যে৪৪ মিনিট আগে
নেত্রকোনা জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে মোট ১৫টি পদের মধ্যে ১২টিতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন প্রার্থীরা। শুধু সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। এতে সমিতির ১৫টি পদেই বিএনপিপন্থী আইনজীবীরা নির্বাচিত হয়েছেন।১ ঘণ্টা আগে