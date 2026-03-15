দুদক সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের ইফতার অনুষ্ঠিত

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
দুদক সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের ইফতার অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

দুর্নীতি দমন কমিশনে (দুদক) কর্মরত কর্মকর্তাদের সংগঠন দুদক সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের (ডুসা) উদ্যোগে পবিত্র রমজান উপলক্ষে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে দুদকের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অংশ নিয়ে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির বন্ধন আরও দৃঢ় করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

আজ রোববার দুদকের প্রধান কার্যালয়ে সংগঠনটির উদ্যোগে এ ইফতার ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। দুদক সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মো. নাজমুচ্ছায়াদাতের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দুদকের সচিব মোহাম্মদ খালেদ রহিম, এবং অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন ডুসার সাধারণ সম্পাদক মো. জাহিদ কালাম।

সভাপতির বক্তব্যে ডুসার সভাপতি মো. নাজমুচ্ছায়াদাত বলেন, দুদক দেশের দুর্নীতি দমন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে। এই দায়িত্ব পালনে প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা, সম্মান ও সহযোগিতার পরিবেশ বজায় রাখা জরুরি। তিনি আশা প্রকাশ করেন, ভবিষ্যতেও এমন আয়োজন প্রতিষ্ঠানটির অভ্যন্তরীণ সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করবে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন ডুসার সাধারণ সম্পাদক মো. জাহিদ কালাম। তিনি বলেন, পবিত্র রমজান আত্মশুদ্ধি, সহমর্মিতা ও পারস্পরিক সহযোগিতার শিক্ষা দেয়। দুদকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে ঐক্য, সহযোগিতা ও পেশাগত দায়িত্ববোধ আরও জোরদার করতে এমন আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে দুদক সচিব মোহাম্মদ খালেদ রহিম। তিনি বলেন, একটি প্রতিষ্ঠানের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে সেখানে কর্মরত ব্যক্তিদের পারস্পরিক সম্পর্ক, সহযোগিতা ও সৌহার্দ্যের ওপর। তিনি আরও বলেন, দুদকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে ইতিবাচক কর্মপরিবেশ, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও দলগত কাজের মানসিকতা দুর্নীতি দমনে কমিশনের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করবে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন দুদকের মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন। তিনি বলেন, দুদকের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। পবিত্র রমজানের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সবাই যদি সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও দায়িত্বশীলতার মূল্যবোধ ধারণ করেন, তবে দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনের লক্ষ্য অর্জন আরও সহজ হবে।

ইফতারের আগে দোয়া ও মোনাজাতের মাধ্যমে দুদকের কর্মকর্তা-কর্মচারী, তাঁদের পরিবার এবং দেশ ও জাতির সার্বিক মঙ্গল কামনা করা হয়।

এছাড়া ইফতার মাহফিলে দুদকের মহাপরিচালক আবু হেনা মোস্তফা জামান, মোকাম্মেল হোসেন, মীর মো. জয়নুল আবেদীন শিবলি, মো. আক্তার হোসেন, মো. মোতাহার হোসেন, আব্দুল্লাহ আল জাহিদ এবং পরিচালক ড. মো. জহিরুল হুদাসহ কয়েক শতাধিক কর্মকর্তা-কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

ইরানের পরমাণু স্থাপনা এখন ধ্বংসস্তূপ, নিরাপদ নৌ চলাচলে আলোচনার পথ খোলা: আরাঘচি

মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটিশ যুদ্ধবিমান, কাতার-সাইপ্রাসে টাইফুন, এফ-৩৫ মোতায়েন

কিশোরী মডেলকে আল ফায়েদের ইয়টে পাঠিয়েছিলেন এপস্টেইন

৫ জেলায় নতুন ডিসি

কুড়িগ্রামে থানার ওসিকে অবরুদ্ধ করে 'মব' সৃষ্টির অভিযোগ, ভিডিও ভাইরাল

খিলক্ষেতে বিদ্যুতায়িত হয়ে ডেসকোর ৩ কর্মী নিহত

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে দুর্বৃত্তের গুলি, কনটেন্ট ক্রিয়েটর নিহত

মাংস খেতে চাওয়ায় মাকে 'মারধর', ছেলের গলায় পানির কলসি ঝুলিয়ে ঘোরানো হলো বাজারে

নেত্রকোনা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে বিএনপিপন্থীদের জয়

