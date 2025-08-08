উপদেষ্টার আশ্বাসে ৭২ দিন পর অবস্থান কর্মসূচি স্থগিত ‘তথ্য আপা’ প্রকল্পের নারীদের

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে অবস্থান নেওয়া ‘তথ্য আপা’ প্রকল্পের মাঠপর্যায়ের কর্মীরা টানা ৭২ দিন পর তাঁদের কর্মসূচি স্থগিত করেছেন। রাজস্ব খাতে অন্তর্ভুক্তি ও কেটে নেওয়া বেতনসহ অন্যান্য ভাতা ফেরত পেতে গত ২৭ মে থেকে অবস্থান কর্মসূচি শুরু করেন তাঁরা।
মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শারমীন এস মুরশিদের আশ্বাসের ভিত্তিতে আজ শুক্রবার বিকেলে আন্দোলনকারীরা তাঁদের কর্মসূচি স্থগিত করেন বলে জানিয়েছে ‘তথ্য আপা প্রকল্প জনবল রাজস্বকরণ আন্দোলন পরিচালনা কমিটি’।
১৪ বছর আগে তৃণমূল পর্যায়ের নারীদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, আইন, ব্যবসা, পরিবার পরিকল্পনা, সাইবার সুরক্ষা এবং জেন্ডারবিষয়ক তথ্য ও পরামর্শসেবা দিতে মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে শুরু হয় ‘তথ্য আপা’ প্রকল্প। দেশের ৪৯২টি উপজেলায় ১ হাজার ৯৬৮ জন কর্মী এই প্রকল্পে কাজ করছিলেন। প্রতিটি তথ্যকেন্দ্রে একজন তথ্যসেবা কর্মকর্তা (দশম গ্রেড), দুজন সহকারী (১৬তম গ্রেড) ও একজন অফিস সহায়ক (২০তম গ্রেড) নিয়োজিত ছিলেন।
গত ২ জানুয়ারি হঠাৎ এক নোটিশে জুনে প্রকল্পটি শেষ হবে জানিয়ে প্রকল্পের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কার্যালয় ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।
এর প্রতিবাদে গত ২৭ মে থেকে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে অবস্থান কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছিলেন প্রকল্পের কর্মীরা।
এর পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল বৃহস্পতিবার উপদেষ্টা শারমীন এস মুরশিদের সঙ্গে আন্দোলন পরিচালনা কমিটির চার সদস্যের একটি প্রতিনিধিদলের বৈঠক হয়।
বৈঠকে উপদেষ্টা তাঁদের জানান, ‘তথ্য আপা’ প্রকল্পের জনবলকে রাজস্ব খাতে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ তিনি নেবেন এবং দ্রুত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন।
উপদেষ্টার সঙ্গে হওয়া এই বৈঠক সম্পর্কে আন্দোলন পরিচালনা কমিটির সভাপতি সঙ্গীতা সরকার বলেন, ‘আন্দোলনে থাকার কারণে স্থগিত হওয়া বেতন দ্রুত সময়ের মধ্যে পরিশোধ এবং আন্দোলনরত কোনো কর্মকর্তা-সহকারীর বিরুদ্ধে যাতে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া না হয়, সে বিষয়ে উপদেষ্টা আমাদের আশ্বস্ত করেছেন। তাঁর আশ্বাসে আমরা আশ্বস্ত হয়েছি।
‘তিনি আমাদের কর্মস্থলে ফিরে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন এবং আন্দোলনের নেতাদের ঢাকায় অবস্থান করে পরবর্তী কার্যক্রমে সহযোগিতা করতে বলা হয়েছে। ৭২ দিন ধরে রাজপথে চলা আমাদের অবস্থান কর্মসূচি আপাতত স্থগিত করে কর্মস্থলে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা।’
