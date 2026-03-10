Ajker Patrika
ঢাকা ওয়াসার সাবেক এমডি সালামের অনিয়ম-দুর্নীতি তদন্তের নির্দেশনা চেয়ে রিট

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আব্দুস সালাম ব্যাপারী। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা ওয়াসার সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) আব্দুস সালাম ব্যাপারীর বিরুদ্ধে ওঠা অনিয়ম-দুর্নীতি ও অর্থ পাচারের অভিযোগ তদন্তের নির্দেশনা চেয়ে রিট করা হয়েছে। গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন যুক্ত করে মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী খাদিজাতুল কুবরা এই রিট দায়ের করেন।

রিটে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় (এলজিআরডি) মন্ত্রণালয়ের সচিব, দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান এবং ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ সংশ্লিষ্টদের বিবাদী করা হয়েছে। রিটে ওয়াসার এমডির বিরুদ্ধে উঠা অভিযোগ অনুসন্ধান শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাকে দেশের বাইরে যেতে না দেওয়ার নির্দেশনা চাওয়া হয়েছে।

গত ৩ মার্চ একটি দৈনিকে ‘কানাডার বেগমপাড়ায় ঢাকা ওয়াসার এমডির স্ত্রীর নামে বাড়ি’ শিরোনামে প্রতিবেদন প্রকাশের পর তাঁকে নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। এরপর গত ৮ মার্চ এমডি পদ থেকে পদত্যাগ করেন তিনি।

স্ত্রীসহ ঢাকা ওয়াসার সাবেক এমডি সালাম ব্যাপারীর দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞাস্ত্রীসহ ঢাকা ওয়াসার সাবেক এমডি সালাম ব্যাপারীর দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

এদিকে বিদেশে অর্থ পাচারের অভিযোগ অনুসন্ধানাধীন থাকায় আব্দুস সালাম ব্যাপারী ও তাঁর স্ত্রী মাহবুবুন্নেছার বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত। সিআইডির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আজ মঙ্গলবার ঢাকার মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ মো. সাব্বির ফয়েজ এ আদেশ দেন।

সুপ্রিম কোর্টদুর্নীতিঢাকা জেলাঅর্থ পাচারঢাকা বিভাগঢাকাজেলার খবর
