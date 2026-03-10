Ajker Patrika
খুলনা

খুলনায় খাবার খেয়ে অসুস্থ ৪ পরিবারের ২০ সদস্যসহ ২২ জন

বটিয়াঘাটা (খুলনা) প্রতিনিধি 
খুলনায় খাবার খেয়ে অসুস্থ ৪ পরিবারের ২০ সদস্যসহ ২২ জন
অসুস্থ লোকজনকে হাসপাতালে নিয়ে যান স্থানীয় বাসিন্দারা। ছবি: আজকের পত্রিকা

খুলনার বটিয়াঘাটা উপজেলায় রান্না করা খাবার খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন একই এলাকার চারটি পরিবারের ২০ জন সদস্যসহ ২২ জন। আজ মঙ্গলবার সকালে উপজেলার সুরখালী ইউনিয়নের শম্ভুনগর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। অসুস্থ সবাইকে উদ্ধার করে উন্নত চিকিৎসার জন্য খুলনার ডুমুরিয়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। পরে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে খুলনা মেডিকেলে স্থানান্তর করা হয়েছে।

গুরুতর অসুস্থদের মধ্যে রয়েছেন সনজিৎ মণ্ডল (৪০), কুমারেশ মণ্ডল, নারায়ণ মণ্ডল, সুকুমার মণ্ডল, মধুরা রানী মণ্ডল (৬৫), লতিকা মণ্ডল (৬০), মধু রানী মণ্ডল (৬৫), লতিকা মণ্ডল (৬০), সাথী মণ্ডল (৩৫), রিয়া মণ্ডল (১৯), রিয়া মণ্ডল (১৪), আঁখি মণ্ডল (৭), তুয়া মণ্ডল (৫), রুদ্র মণ্ডল (১৭), ছন্দা মণ্ডল (৩০), পাখি মণ্ডল (৩) ও চম্পা। এ ছাড়া বহিরাগত সার্ভেয়ার বিশ্বজিৎ মণ্ডল ও মিলন বিশ্বাস রয়েছেন।

ভুক্তভোগী একটি পরিবারের পোষা বিড়াল ওই খাবার খেয়ে মারা গেছে বলে জানা যায়।

জানা গেছে, আজ ওই ভুক্তভোগী পরিবারগুলোসহ পার্শ্ববর্তী দিলিপ মল্লিকা ও গোষ্ঠ মল্লিক পরিবারের মধ্যে পারিবারিক জমিজমা মাপের কথা ছিল। সেই মোতাবেক সার্ভেয়ারসহ অন্য লোকজন উপস্থিত ছিলেন। আজ সকালে খাবার খাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা একে একে অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং অনেকেই অজ্ঞান হয়ে যায়। সার্ভেয়াররাও এই খাবার খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। এলাকাজুড়ে এ খবর ছড়িয়ে পড়লে প্রতিবেশী ও গ্রামবাসী ভুক্তভোগীদের বাড়িতে ভিড় জমান। পরে এলাকাবাসীর সহায়তায় অসুস্থ ব্যক্তিদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হয়। খবর পেয়ে স্থানীয় পুলিশ, গণমাধ্যমকর্মী ও রাজনৈতিক নেতা-কর্মীরা ঘটনাস্থলে যায়। এ ঘটনায় এলাকাজুড়ে আতঙ্ক বিরাজ করছে। ধারণা করা হচ্ছে, রাতে ভুক্তভোগী পরিবারগুলোর রান্নার মসলা ও লবণে বিষাক্ত বা চেতনানাশক ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। সকালে সেসব মসলা ও লবণ দিয়ে রান্না করায় এই অসুস্থতার ঘটনা ঘটেছে।

বটিয়াঘাটা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা খন্দকার মনিরুজ্জামান বলেন, এখনো ভুক্তভোগী পরিবারগুলো কোনো অভিযোগ দেয়নি। অভিযোগ পেলে তদন্তপূর্বক আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

খুলনা জেলাখুলনা বিভাগখুলনাখাবারজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

নেতানিয়াহু নিহত বা গুরুতর আহত হওয়ার দাবি ইরানি গণমাধ্যমের, ‘গুজব’ বলে উড়িয়ে দিচ্ছে ইসরায়েল

জামায়াতের মঞ্চে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তালিকাভুক্ত মাদক কারবারি

ইরান যুদ্ধ থেকে ‘প্রস্থানের পথ’ খুঁজছে ইসরায়েল

রাজধানীর তেজগাঁওয়ে মানুষের ৪৭টি মাথার খুলি, বিপুল পরিমাণ হাড়সহ গ্রেপ্তার ৪

লেবানন সীমান্তে হামলায় কলিজা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে ইসরায়েলি মন্ত্রীর ছেলের

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

জামায়াতের মঞ্চে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তালিকাভুক্ত মাদক কারবারি

জামায়াতের মঞ্চে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তালিকাভুক্ত মাদক কারবারি

বিপুল মাথার খুলি ও হাড় জব্দ: দীর্ঘদিন ধরে অবৈধ বাণিজ্য করতেন ডেন্টালের দুই শিক্ষার্থী

বিপুল মাথার খুলি ও হাড় জব্দ: দীর্ঘদিন ধরে অবৈধ বাণিজ্য করতেন ডেন্টালের দুই শিক্ষার্থী

যুদ্ধ পরিস্থিতিতে সংকট ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নে মন্ত্রিসভা কমিটি গঠন

যুদ্ধ পরিস্থিতিতে সংকট ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নে মন্ত্রিসভা কমিটি গঠন

ইরানের স্বল্পস্থায়ী যুদ্ধের দুর্বলতা ও দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধের শক্তিমত্তা

ইরানের স্বল্পস্থায়ী যুদ্ধের দুর্বলতা ও দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধের শক্তিমত্তা

ব্যাংক এশিয়ার তথ্য সুরক্ষা বিভাগে চাকরি, নেই বয়সসীমা

ব্যাংক এশিয়ার তথ্য সুরক্ষা বিভাগে চাকরি, নেই বয়সসীমা

সম্পর্কিত

সুন্দরবনের ডাকাত দয়াল বাহিনীর সদস্য অস্ত্রসহ আটক

সুন্দরবনের ডাকাত দয়াল বাহিনীর সদস্য অস্ত্রসহ আটক

শ্রীপুরে বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষ, কয়েকজন আহত

শ্রীপুরে বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষ, কয়েকজন আহত

ইবি শিক্ষিকা হত্যা: দিন যত যাচ্ছে, আমরা হতাশ হচ্ছি—বললেন বাবা ও স্বামী

ইবি শিক্ষিকা হত্যা: দিন যত যাচ্ছে, আমরা হতাশ হচ্ছি—বললেন বাবা ও স্বামী

আস্ত ছাগল গিলে লোকালয়েই পড়ে ছিল সুন্দরবনের অজগর

আস্ত ছাগল গিলে লোকালয়েই পড়ে ছিল সুন্দরবনের অজগর