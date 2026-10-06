যুবলীগের সাবেক ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ও তাঁর স্ত্রীর দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

কার্যক্রম নিষিদ্ধ যুবলীগের সাবেক ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আনোয়ারুল ইসলাম ও তাঁর স্ত্রী সেলিনা খাতুনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার ঢাকা মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. শাহজাহান কবির এ আদেশ দেন।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত এই নিষেধাজ্ঞার আদেশ দেন। দুদকের আইনজীবী মুহাম্মদ তরিকুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি জানান দুর্নীতির অভিযোগ থাকায় তাঁদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা চাওয়া হয়। শুনানি শেষে আদালত নিষেধাজ্ঞা দেন।
দুদকের সহকারী পরিচালক ফেরদৌস রহমান দুজনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আবেদন করেন।
আবেদনে বলা হয়েছে, আনোয়ারুল ইসলামের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার করে বিপুল পরিমাণ অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ অনুসন্ধান করছে কমিশন।
অনুসন্ধানকালে গোপন সূত্রে দুদক জানতে পেরেছে, আনোয়ারুল ইসলাম ও তাঁর স্ত্রী বিদেশে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। তাঁরা দেশ ছাড়তে পারলে অনুসন্ধান কার্যক্রম দীর্ঘায়িত ও ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এ কারণে অনুসন্ধান শেষ না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট দুই ব্যক্তি যেন দেশত্যাগ করতে না পারেন, সে জন্য নিষেধাজ্ঞা জারি করা প্রয়োজন।
লালমনিরহাটে যৌতুকের দাবিতে নির্যাতন ও গোপনাঙ্গে অ্যাসিড নিক্ষেপে গৃহবধূ আমেনা বেগম হত্যার বিচারের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ করে মানববন্ধন করেছেন তাঁর পরিবারের সদস্য ও এলাকাবাসী। মানববন্ধন চলাকালে নিহত আমেনার মা মহাসড়কে শুয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন।২ মিনিট আগে
বরিশাল চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বহুতল ভবন থেকে পড়ে নাজমুল হক (৩৫) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার বিকেলে আদালত ভবনের ছয়তলা থেকে পড়ে গুরুতর আহত হন তিনি। পরে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।১৫ মিনিট আগে
সড়ক দুর্ঘটনার আচরণগত ঝুঁকি চিহ্নিত করে তা কমানোর উপায় নির্ধারণে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) সদর দপ্তরে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত রোববার (৪ অক্টোবর) গ্লোবাল রোড সেফটি পার্টনারশিপের (জিআরএসপি) আর্থিক সহযোগিতায় বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর ইনজুরি প্রিভেনশন অ্যান্ড রিসার্চ২৭ মিনিট আগে
পঞ্চগড় সদর উপজেলার মীরগড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নুর আজমের মৃত্যুর ঘটনায় বিদ্যালয়ে বিক্ষোভ করেছেন অভিভাবক ও স্থানীয় লোকজন। তাঁর মৃত্যুর জন্য কয়েকজন শিক্ষককে দায়ী করে আজ মঙ্গলবার সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অবস্থান নেন তাঁরা। এ সময় সহকারী শিক্ষক আকলিমা৩০ মিনিট আগে