ব্যাংক কার্ড থেকে বিকাশে ৬ লাখ টাকা হাতিয়ে নেওয়া প্রতারক গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর রমনা থানার মগবাজার ওয়্যারলেস এলাকা থেকে প্রতারণা মামলার এক আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তার ব্যক্তির নাম মো. নুর উদ্দিন ওরফে জাহাঙ্গীর (৩৭)।
গতকাল বুধবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে মগবাজারের সেলিনা পারভীন রোডের একটি বাসা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে ঢাকা মহানগর পুলিশের কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) ইউনিটের সিটি-সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন বিভাগ।
সিটিটিসি জানায়, মো. আব্দুল হাই (৫১) নামে এক ব্যবসায়ী গত বছরের ২ অক্টোবর প্রতারণার শিকার হন। ওই দিন অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তি ফোনে নিজেকে ব্যাংকের প্রতিনিধি পরিচয় দিয়ে ক্রেডিট ও ডেবিট কার্ড আপগ্রেডের প্রলোভন দেখান। আব্দুল হাই স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ও ইস্টার্ন ব্যাংকের কার্ডের তথ্য দিয়ে দেন। পরে প্রতারক স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের এসএমএস থেকে পিন কোড সংগ্রহ করে বিকাশের মাধ্যমে প্রথমে দুই দফায় ১ লাখ টাকা হাতিয়ে নেন। এরপর ইস্টার্ন ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ড থেকে ১০ দফায় প্রতিবার ৫০ হাজার টাকা করে মোট ৫ লাখ টাকা আত্মসাৎ করেন। এভাবে তিনটি কার্ড থেকে মোট ৫ লাখ টাকা হাতিয়ে নেয় প্রতারক চক্র।
ঢাকা মহানগর পুলিশের মুখপাত্র উপ-পুলিশ কমিশনার তালেবুর রহমান জানান, ঘটনার পরদিন ৩ অক্টোবর ২০২৩ সালে পল্টন মডেল থানায় মামলা দায়ের হয়। পরে মামলার তদন্তভার সিটিটিসির ওপর অর্পণ করা হলে তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় নুর উদ্দিনকে শনাক্ত ও গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
