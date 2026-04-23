Ajker Patrika
ঢাকা

ফিলিং স্টেশনে গ্যালন ও ড্রামে অকটেন বিক্রির দায়ে জরিমানা

কেরানীগঞ্জ প্রতিনিধি
আনোয়ারা ফিলিং স্টেশনে ম্যানেজারকে জরিমানা করেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জে ফিলিং স্টেশনে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে গ্যালন ও ড্রামে অকটেন বিক্রির দায়ে ম্যানেজারকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (২৩ এপ্রিল) বেলা ১টার দিকে কেরানীগঞ্জ মডেল থানাধীন তেঘরিয়া ইউনিয়নের ঢাকা-মাওয়া মহাসড়কসংলগ্ন আনোয়ারা ফিলিং স্টেশনে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন কেরানীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. উমর ফারুক।

কেরানীগঞ্জ উপজেলা ইউনিট অফিসের তথ্যের ভিত্তিতে এ অভিযান পরিচালিত হয়।

অভিযোগ রয়েছে, ফিলিং স্টেশনটির ম্যানেজার মো. ইদ্রিস আলী অনৈতিক সুবিধা নিয়ে সিন্ডিকেটের মাধ্যমে গ্যালন ও ড্রামে করে শত শত লিটার অকটেন বিক্রি করে আসছিলেন। অভিযানকালে এমন কার্যক্রমের প্রমাণ পাওয়ায় তাৎক্ষণিকভাবে তাঁকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় এবং সতর্ক করা হয়।

ইউএনও মো. উমর ফারুক জানান, কারসাজির মাধ্যমে জ্বালানি বিক্রির মতো অনিয়মের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

বিষয়:

আদালতকেরানীগঞ্জজরিমানাভ্রাম্যমাণ আদালতফিলিং স্টেশন
