অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল মাসুদ ও লে. জেনারেল হাবিবুরের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
দুর্নীতির অভিযোগ অনুসন্ধানাধীন থাকায় অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান খান ও অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল আবু সাঈদ মো. মাসুদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞার আদেশ দিয়েছেন আদালত। আজ সোমবার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এ নিষেধাজ্ঞা জারি করেন।
দুর্নীতি দমন কমিশনের দুদক আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত এ নিষেধাজ্ঞা দেন বলে জানান দুদকের সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ) তানজির আহমেদ।
দুদকের সহকারী পরিচালক ইকরাম হোসেন জেনসন মেজর জেনারেল আবু সাইদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞার আবেদন করেন। আবেদনে বলা হয়েছে, অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল আবু সাঈদ মো. মাসুদের বিরুদ্ধে কোটি কোটি টাকা জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) অনুসন্ধান চলমান রয়েছে।
অনুসন্ধানকালে প্রাপ্ত বিভিন্ন রেকর্ডপত্র পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, ২০২০ সালের ২০ জুন মাসুদ পাসপোর্ট গ্রহণ করেন এবং অবৈধভাবে অর্থসহ আত্মগোপন করেন। বিভিন্ন বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায়, তিনি দেশত্যাগ করে অন্য দেশে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। আসামি বিদেশে পালিয়ে গেলে অনুসন্ধান কার্যক্রমে বিঘ্ন ঘটার আশঙ্কা রয়েছে। তাই তাঁর বিদেশগমন ঠেকানো একান্ত আবশ্যক।
হাবিবুর রহমানের বিরুদ্ধে দুদকের সহকারী পরিচালক মো. রাকিবুল হায়াত নিষেধাজ্ঞার আবেদন করেন। আবেদনে বলা হয়েছে, অবসরপ্রাপ্ত ল্যাফটেন্যান্ট জেনারেল মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান খানের বিরুদ্ধে অনিয়ম, দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগটি অনুসন্ধানাধীন।
অনুসন্ধানকালে গোপন সূত্রে জানা যায়, অভিযোগসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বর্তমানে দেশে অবস্থান করছেন। তবে বিদেশে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। তাঁরা বিদেশে পালিয়ে গেলে অনুসন্ধান কাজ ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। সেজন্য অভিযোগটির সুষ্ঠু অনুসন্ধানের স্বার্থে তাঁদের বিদেশগমন রহিত করা একান্ত প্রয়োজন।
