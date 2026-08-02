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গুলশানে ২৮ লাখ টাকার জাল নোটসহ দুজন গ্রেপ্তার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
গুলশানে ২৮ লাখ টাকার জাল নোটসহ দুজন গ্রেপ্তার
ছবি: ডিএমপি

রাজধানীর গুলশান থেকে ২৮ লাখ টাকার জাল নোটসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ রোববার বিকেলে গুলশান-১ এলাকার একটি বাসার সামনে অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন—আল-আমিন (২৭) ও মো. সোহান হোসাইন (২৬)।

গুলশান থানা-পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রোববার বিকেল ৪টা ১০ মিনিটের দিকে গুলশান-১-এর ৩৪ নম্বর সড়কের একটি বাসার সামনে অভিযান চালানো হয়।

এ সময় সেখানে অবস্থানরত আল-আমিন ও সোহান হোসাইনকে আটক করা হয়। পরে তাঁদের কাছ থেকে ২৮ লাখ টাকার জাল নোট উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ জানায়, গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।

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