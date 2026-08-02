ভূরুঙ্গামারীতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য তৈরি করায় হোটেল ম্যানেজারকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

কুড়িগ্রামের ভূরুঙ্গামারীর এক হোটেলের ম্যানেজারকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। আজ রোববার বিকেলে উপজেলার ভূরুঙ্গামারী বাসস্ট্যান্ডের বিসমিল্লাহ হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট এই জরিমানা করা হয়।
ভ্রাম্যমাণ আদালতটি পরিচালনা করেন উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আমিনুল হক তারেক।
ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, হোটেল ও রেস্তোরাঁ আইনানুযায়ী হোটেল পরিচালনার লাইসেন্স না থাকা, রান্নাঘরের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও পরিবেশন যোগ্য খাবারে মাছির উপস্থিতি থাকায় ভোক্তা অধিকার আইনে বিসমিল্লাহ হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্টের ম্যানেজার হাসান আলীকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আমিনুল হক তারেক বলেন, ‘লাইসেন্স না থাকা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ খাবার তৈরির অপরাধে ওই হোটেলকে অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে। জনকল্যাণ ও জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।’
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