ডিসেম্বরে ঢাকায় দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম ‘ডিসকাউন্ট ফেস্ট’, ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত মূল্যছাড়

দেশি-বিদেশি ব্র্যান্ডের মানসম্মত পণ্য আকর্ষণীয় মূল্যছাড়ে ক্রেতাদের কাছে পৌঁছে দিতে আগামী ডিসেম্বরে রাজধানীতে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ শপিং আয়োজন ‘ঢাকা ডিসকাউন্ট ফেস্ট ২০২৬ ’। তিন দিনব্যাপী এই আয়োজনে দেশি-বিদেশি প্রায় ২৫০টি ব্র্যান্ড, উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান অংশ নেবে।
ক্রেতারা বিভিন্ন পণ্যে সর্বোচ্চ ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত মূল্যছাড়ের পাশাপাশি বিশেষ অফার, ফ্ল্যাশ সেল এবং সীমিত সময়ের মূল্যছাড় উপভোগ করতে পারবেন বলে জানানো হয়েছে।
আজ বুধবার রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান আয়োজকেরা। ইভেন্টকমের উদ্যোগে আয়োজিত এই মেলায় সহযোগী হিসেবে রয়েছে ভ্যানটোরা কমিউনিকেশনস লিমিটেড এবং জনসংযোগ সহযোগী হিসেবে রয়েছে ওপাস কমিউনিকেশনস লিমিটেড।
সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, আগামী ১০ থেকে ১২ ডিসেম্বর রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে (বিসিআইসিসি) অনুষ্ঠিত হবে ‘ঢাকা ডিসকাউন্ট ফেস্ট ২০২৬ ’। এতে বাংলাদেশ ছাড়াও ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ, আফগানিস্তানসহ এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশের স্বনামধন্য ব্র্যান্ড অংশ নেবে।
আয়োজকদের মতে, একই ছাদের নিচে দেশি-বিদেশি ব্র্যান্ডের পণ্য আকর্ষণীয় মূল্যে কেনাকাটার সুযোগ সৃষ্টি করাই এই আয়োজনের মূল লক্ষ্য। একই সঙ্গে স্থানীয় উদীয়মান ব্র্যান্ডগুলোর পরিচিতি বৃদ্ধি, ব্যবসায়িক নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ এবং করপোরেট প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নতুন অংশীদারত্ব তৈরিতেও এ আয়োজন ভূমিকা রাখবে।
মেলায় অংশ নিতে আগ্রহী প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্যও বিশেষ সুবিধা রাখা হয়েছে। আগামী ১৬ জুলাইয়ের মধ্যে স্টল বুকিং করলে আর্লি বার্ড অফারের আওতায় স্টল ভাড়ায় ৫০ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় পাবেন অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলো।
সংবাদ সম্মেলনে ‘ঢাকা ডিসকাউন্ট ফেস্ট ২০২৬’ এর প্রকল্প পরিচালক ড. মো. তাসলিম আমিন শোভন বলেন, ‘এই আয়োজন শুধু একটি ডিসকাউন্ট মেলা নয়, বরং দেশি-বিদেশি ব্র্যান্ড ও ক্রেতাদের মধ্যে কার্যকর সংযোগ তৈরির একটি প্ল্যাটফর্ম। এর মাধ্যমে দেশের খুচরা বাজার ও ব্র্যান্ড ইকোসিস্টেম আরও গতিশীল হবে।’
হেড অব অপারেশনস শফিকুল ইসলাম বলেন, ‘বাংলাদেশে এই ধরনের আয়োজন এবারই প্রথম। জনপ্রিয় দেশি-বিদেশি ব্র্যান্ডের সেরা অফার এক জায়গায় এনে ক্রেতাদের জন্য একটি ভিন্নধর্মী কেনাকাটার অভিজ্ঞতা তৈরি করাই আমাদের লক্ষ্য। একই সঙ্গে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলো নতুন বাজার, নতুন গ্রাহক ও ব্যবসায়িক সম্ভাবনার সুযোগ পাবে।’
নারী উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে ‘ঢাকা ডিসকাউন্ট ফেস্ট ২০২৬ ’–এর চিফ ফ্যাসিলিটেটর (উইমেন এমপাওয়ারমেন্ট) জিন্নাত আরা বারী বলেন, ‘এই আয়োজন নারী উদ্যোক্তাদের জন্যও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম হবে। তারা নিজেদের পণ্য ও ব্র্যান্ড হাজারো সম্ভাব্য ক্রেতা, করপোরেট প্রতিষ্ঠান, ডিস্ট্রিবিউটর এবং ব্যবসায়িক অংশীদারদের সামনে তুলে ধরার সুযোগ পাবেন।’
আয়োজকেরা জানান, ঢাকার আয়োজন সফল হলে প্রতিবছর নিয়মিতভাবে এই ডিসকাউন্ট ফেস্ট অনুষ্ঠিত হবে। এর ধারাবাহিকতায় আগামী বছর চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেট ও খুলনাতেও একই ধরনের আয়োজন করার পরিকল্পনা রয়েছে। ভবিষ্যতে দেশের বাইরে আন্তর্জাতিক পরিসরেও এই আয়োজন সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানান তারা।
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