রাজধানীতে ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনে ২৩৫৭ মামলা, ডাম্পিং ৬০৯ গাড়ি

রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে ২ হাজার ৩৫৭টি মামলা করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) ট্রাফিক বিভাগ। এ সময় ৬০৯টি গাড়ি ডাম্পিং ও ৩২৯টি গাড়ি রেকার করা হয়েছে।
আজ বুধবার ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস বিভাগের পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এসব তথ্য নিশ্চিত করা হয়।
ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগ সূত্রে জানা যায়, ট্রাফিক রমনা বিভাগে ১৮টি বাস, তিনটি কাভার্ড ভ্যান, ১৯টি সিএনজিচালিত অটোরিকশা, ২৯টি মোটরসাইকেলসহ মোট ১০৪টি মামলা হয়েছে। ট্রাফিক লালবাগ বিভাগে ১২টি বাস, ছয়টি ট্রাক, তিনটি কাভার্ড ভ্যান, ৩৮টি সিএনজিচালিত অটোরিকশা, ১৪৫টি মোটরসাইকেলসহ মোট ২৩৫টি মামলা হয়েছে। ট্রাফিক মতিঝিল বিভাগে ১৯টি বাস, দুটি ট্রাক, ২৩টি কাভার্ড ভ্যান, ৯৫টি সিএনজিচালিত অটোরিকশা, ২৪৩টি মোটরসাইকেলসহ মোট ৪৬৮টি মামলা হয়েছে। ট্রাফিক ওয়ারী বিভাগে ৩৭টি বাস, ২৫টি ট্রাক, ১২টি কাভার্ড ভ্যান, আটটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা, ৪৮টি মোটরসাইকেলসহ মোট ১৬৭টি মামলা হয়েছে।
অন্যদিকে ট্রাফিক তেজগাঁও বিভাগে ১৫টি বাস, চারটি ট্রাক, পাঁচটি কাভার্ড ভ্যান, ৬২টি সিএনজিচালিত অটোরিকশা, ৯৬টি মোটরসাইকেলসহ মোট ২৩৬টি মামলা হয়েছে। ট্রাফিক মিরপুর বিভাগে ১০টি বাস, ১০টি ট্রাক, ২১টি কাভার্ড ভ্যান, ৭৯টি সিএনজিচালিত অটোরিকশা, ২৯১টি মোটরসাইকেলসহ মোট ৪৭৪টি মামলা হয়েছে। ট্রাফিক উত্তরা বিভাগে ৪১টি বাস, একটি ট্রাক, ১৯টি কাভার্ড ভ্যান, ৭৭টি সিএনজিচালিত অটোরিকশা, ১৬৫টি মোটরসাইকেলসহ মোট ৪২৩টি মামলা হয়েছে। ট্রাফিক গুলশান বিভাগে ৪১টি বাস, ১০টি কাভার্ড ভ্যান, ৪৯টি সিএনজিচালিত অটোরিকশা, ৬৯টি মোটরসাইকেলসহ মোট ২৫০টি মামলা হয়েছে।
পুলিশ জানিয়েছে, গতকাল মঙ্গলবার (৩০ জুন) ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগের রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে এসব মামলা করা হয়। ঢাকা মহানগর এলাকায় ট্রাফিক শৃঙ্খলা রক্ষায় ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
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