কেরানীগঞ্জে নিখোঁজের পরদিন অটোরিকশাচালকের লাশ পাওয়া গেল কাশবনে

কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) সংবাদদাতা
অটোরিকশাচালক বাচ্চু মিয়া। ছবি: সংগৃহীত
অটোরিকশাচালক বাচ্চু মিয়া। ছবি: সংগৃহীত

কেরানীগঞ্জে সবুজছায়া আবাসিক প্রকল্প এলাকার কাশবন থেকে বাচ্চু মিয়া (৬০) নামের এক অটোরিকশাচালকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার বিকেল ৫টার দিকে তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়। বাচ্চু উপজেলার রোহিতপুর ইউনিয়নের মুগারচর গ্রামের বাসিন্দা। গত রাত থেকে তিনি নিখোঁজ ছিলেন।

নিহতের মেয়ে পাখি জানান, গতকাল রাত ৮টার দিকে বাড়ি থেকে বের হন তাঁর বাবা। রাতে আর ফেরেননি। আজ বিকেল ৪টার দিকে স্থানীয়রা লাশ দেখতে পেয়ে তাঁদের খবর দিলে গিয়ে লাশ শনাক্ত করেন।

কেরানীগঞ্জ মডেল থানার ওসি মনিরুল হক ডাবলু জানান, মৃত ব্যক্তির হাত, পা ও মুখ বাঁধা অবস্থায় ছিল। মুখ রক্তাক্ত ছিল। ধারণা করা হচ্ছে, ছিনতাইকারীরা অটোরিকশার ব্যাটারি নিয়ে তাঁকে মেরে ফেলে গেছে। ময়নাতদন্তের জন্য লাশ স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ (মিটফোর্ড হাসপাতালে) মর্গে পাঠানো হয়েছে।

অটোরিকশাঢাকাকেরানীগঞ্জজেলার খবরলাশ
