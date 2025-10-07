কেরানীগঞ্জে নিখোঁজের পরদিন অটোরিকশাচালকের লাশ পাওয়া গেল কাশবনে

কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) সংবাদদাতা
কেরানীগঞ্জে সবুজছায়া আবাসিক প্রকল্প এলাকার কাশবন থেকে বাচ্চু মিয়া (৬০) নামের এক অটোরিকশাচালকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার বিকেল ৫টার দিকে তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়। বাচ্চু উপজেলার রোহিতপুর ইউনিয়নের মুগারচর গ্রামের বাসিন্দা। গত রাত থেকে তিনি নিখোঁজ ছিলেন।
নিহতের মেয়ে পাখি জানান, গতকাল রাত ৮টার দিকে বাড়ি থেকে বের হন তাঁর বাবা। রাতে আর ফেরেননি। আজ বিকেল ৪টার দিকে স্থানীয়রা লাশ দেখতে পেয়ে তাঁদের খবর দিলে গিয়ে লাশ শনাক্ত করেন।
কেরানীগঞ্জ মডেল থানার ওসি মনিরুল হক ডাবলু জানান, মৃত ব্যক্তির হাত, পা ও মুখ বাঁধা অবস্থায় ছিল। মুখ রক্তাক্ত ছিল। ধারণা করা হচ্ছে, ছিনতাইকারীরা অটোরিকশার ব্যাটারি নিয়ে তাঁকে মেরে ফেলে গেছে। ময়নাতদন্তের জন্য লাশ স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ (মিটফোর্ড হাসপাতালে) মর্গে পাঠানো হয়েছে।
কেরানীগঞ্জে সবুজছায়া আবাসিক প্রকল্প এলাকার কাশবন থেকে বাচ্চু মিয়া (৬০) নামের এক অটোরিকশাচালকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার বিকেল ৫টার দিকে তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়। বাচ্চু উপজেলার রোহিতপুর ইউনিয়নের মুগারচর গ্রামের বাসিন্দা। গত রাত থেকে তিনি নিখোঁজ ছিলেন।
নিহতের মেয়ে পাখি জানান, গতকাল রাত ৮টার দিকে বাড়ি থেকে বের হন তাঁর বাবা। রাতে আর ফেরেননি। আজ বিকেল ৪টার দিকে স্থানীয়রা লাশ দেখতে পেয়ে তাঁদের খবর দিলে গিয়ে লাশ শনাক্ত করেন।
কেরানীগঞ্জ মডেল থানার ওসি মনিরুল হক ডাবলু জানান, মৃত ব্যক্তির হাত, পা ও মুখ বাঁধা অবস্থায় ছিল। মুখ রক্তাক্ত ছিল। ধারণা করা হচ্ছে, ছিনতাইকারীরা অটোরিকশার ব্যাটারি নিয়ে তাঁকে মেরে ফেলে গেছে। ময়নাতদন্তের জন্য লাশ স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ (মিটফোর্ড হাসপাতালে) মর্গে পাঠানো হয়েছে।
রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে একটি সোনার দোকানে চুরির ঘটনা ঘটেছে। দোকানের পাশের একটি দেয়াল ভেঙে চোরেরা প্রায় ১২৫ ভরি স্বর্ণালংকার ও নগদ আড়াই লাখ টাকা লুট করে নিয়ে গেছে। গত রোববার রাতে যাত্রাবাড়ী চৌরাস্তা মোড়ে একটি সুপার মার্কেটে এই ঘটনা ঘটে। ঘটনার সময় দোকানটি বন্ধ ছিল। ১৭ মিনিট আগে
চাঁদপুরের হাইমচরে অ্যান্টিভেনম প্রয়োগ করার পরেও বিষধর সাপের কামড়ে মৃত্যু হয়েছে এক যুবকের। মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) দুপুরে হাইমচর উপজেলার ঈশানবালা বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরে ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের সার্ভিস সড়কে দাঁড়িয়ে থাকা ইটবোঝাই ট্রাকের পেছনে দ্রুতগতির একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা ধাক্কা দিলে তিনজন যাত্রী গুরুতর আহত হয়েছেন।১ ঘণ্টা আগে
রাজবাড়ীর পাংশায় শহীদ মণ্ডল হত্যা মামলায় তাঁর স্ত্রী রহিমা খাতুন ও পরকীয়া প্রেমিক সোহেলকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। সেই সঙ্গে প্রত্যেককে ১০ হাজার টাকা করে অর্থদণ্ড অনাদায়ে ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডও দিয়েছেন। মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) বিকেলে রাজবাড়ী জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক জয়নাল আবেদীন এ২ ঘণ্টা আগে