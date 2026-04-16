Ajker Patrika
ঢাকা

কিশোর গ্যাং লিডার ইমন খুন: ছয় আসামি রিমান্ডে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৬ এপ্রিল ২০২৬, ১৮: ১৮
নিহত ‘অ্যালেক্স ইমন’ কিশোর গ্যাংয়ের প্রধান ইমন। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর মোহাম্মদপুর-বছিলা সড়কের ফুটপাতের চাঁদা তোলার নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার দ্বন্দ্ব থেকে কিশোর গ্যাংয়ের দলনেতা ইমন হোসেন ওরফে অ্যালেক্স ইমন খুনের ঘটনায় করা মামলায় ছয় আসামিকে চার দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মনিরুল ইসলাম এই নির্দেশ দেন।

যাঁদের রিমান্ডে দেওয়া হয়েছে, তাঁরা হলেন সাঈদ হোসেন শিমুল ওরফে আয়ুশ, তুহিন বিশ্বাস, রাব্বি কাজী, সুমন ওরফে পাখির পোলা সুমন, রানা ও রাসেল ওরফে পিচ্চি রাসেল।

গত মঙ্গলবার ছয়জনকে আদালতে হাজির করে মোহাম্মদপুর থানা-পুলিশ। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা এসআই সাধন কুমার মন্ডল প্রত্যেককে সাত দিনের রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন করেন। ওই দিন আদালত আসামিদের কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন ও রিমান্ড শুনানির জন্য বৃহস্পতিবার দিন ধার্য করেন। আজ তাঁদেরকে কারাগার থেকে আদালতে হাজির করা হয়। শুনানি শেষে আদালত প্রত্যেককে চার দিনের রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের নির্দেশ দেন।

চাঁদাবাজির দ্বন্দ্বে খুন হন ইমনচাঁদাবাজির দ্বন্দ্বে খুন হন ইমন

আদালতের মোহাম্মদপুর থানার সাধারণ নিবন্ধন কর্মকর্তা মিজানুর রহমান রিমান্ডের তথ্য নিশ্চিত করেন।

মামলার বিবরণ থেকে জানা যায়, ১২ এপ্রিল বেলা দেড়টার দিকে অ্যালেক্স ইমনকে বাসায় রাখা মাছ নিয়ে আসতে খবর পাঠান তাঁর শ্বশুর। মাছ আনতে বাসা থেকে বের হন তিনি। আড্ডা দিয়ে বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে মোহাম্মদপুরের বুদ্ধিজীবী রোডের বেড়িবাঁধের ঢালে পৌঁছাতেই পূর্বশত্রুতার জেরে তাঁর ওপর অতর্কিত হামলা চালানো হয়। তাঁকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে গুরুতর জখম করা হয়। রক্তক্ষরণে জ্ঞান হারান ইমন। আশপাশের লোকজনের কাছ থেকে খবর পেয়ে পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

এই ঘটনায় পরদিন তাঁর মা ফেরদৌসী মোহাম্মদপুর থানায় হত্যা মামলা করেন।

মোহাম্মদপুরে গ্যাংপ্রধান ‘অ্যালেক্স ইমনকে’ কুপিয়ে হত্যা করল অপর গ্রুপমোহাম্মদপুরে গ্যাংপ্রধান ‘অ্যালেক্স ইমনকে’ কুপিয়ে হত্যা করল অপর গ্রুপ

বিষয়:

ঢাকা জেলারাজধানীঢাকা বিভাগমামলাফুটপাতখুনচাঁদাবাজিকিশোর গ্যাংরিমান্ড
স্থানীয় নির্বাচন: বড় দলের ‘বঞ্চিতদের’ ভেড়াতে চায় এনসিপি

স্থানীয় নির্বাচন: বড় দলের ‘বঞ্চিতদের’ ভেড়াতে চায় এনসিপি

মিরপুরের ১০ নারীকে যাত্রাবাড়ী এনে ধর্ষণ-ব্ল্যাকমেল করেন রাব্বি, বিয়েও করেন একই কায়দায়

মিরপুরের ১০ নারীকে যাত্রাবাড়ী এনে ধর্ষণ-ব্ল্যাকমেল করেন রাব্বি, বিয়েও করেন একই কায়দায়

সিঙ্গাপুর থেকে মালয়েশিয়ায় নেওয়া হলো মির্জা আব্বাসকে

সিঙ্গাপুর থেকে মালয়েশিয়ায় নেওয়া হলো মির্জা আব্বাসকে

বাংলাদেশি শিক্ষার্থীর ছদ্মবেশে যুক্তরাজ্যে মিথ্যা আশ্রয় প্রার্থনার বাজার উন্মোচন বিবিসির

বাংলাদেশি শিক্ষার্থীর ছদ্মবেশে যুক্তরাজ্যে মিথ্যা আশ্রয় প্রার্থনার বাজার উন্মোচন বিবিসির

শাপলা চত্বর-কাণ্ডে আসামি হচ্ছেন চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন

শাপলা চত্বর-কাণ্ডে আসামি হচ্ছেন চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন

ভুল তথ্য দিয়ে ‘বিদ্যুৎ বন্ধ’, অভিযোগ পিডিবি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে

ভুল তথ্য দিয়ে ‘বিদ্যুৎ বন্ধ’, অভিযোগ পিডিবি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে

রামেক হাসপাতালে হামের উপসর্গে আরও এক শিশুর মৃত্যু

রামেক হাসপাতালে হামের উপসর্গে আরও এক শিশুর মৃত্যু

দিনে ১৬ ঘণ্টাই বিদ্যুৎ থাকে না, টর্চ জ্বালিয়ে এসএসসি পরীক্ষার প্রস্তুতি

দিনে ১৬ ঘণ্টাই বিদ্যুৎ থাকে না, টর্চ জ্বালিয়ে এসএসসি পরীক্ষার প্রস্তুতি

