রাজধানীর জুরাইনে ট্রেনের ধাক্কায় এক ব্যক্তির মৃত্যু

রাজধানীর জুরাইন রেলগেটে ট্রেনের ধাক্কায় অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। তাঁর পরিচয় পাওয়া যায়নি। মৃত ব্যক্তির বয়স আনুমানিক ৬০ বছর।
আজ শুক্রবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে ঘটনাটি ঘটে। মুমূর্ষু অবস্থায় পথচারীরা তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসেন। পরে চিকিৎসকেরা সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
হাসপাতালে আসা মো. আবু জাফর নামে এক পথচারী বলেন, বিকেলে জুরাইন রেলগেটের পাশের রেললাইন ধরে হেঁটে যাচ্ছিলেন ওই ব্যক্তি। এ সময় নারায়ণগঞ্জ থেকে ঢাকাগামী একটি ট্রেনের ধাক্কায় তিনি গুরুতর আহত হন। প্রথমে তাঁকে আদ্-দ্বীন হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখান থেকে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে এলে মারা যান।
ওই ব্যক্তির পরনে ছিল কালো রঙের পাঞ্জাবি ও সাদা চেক লুঙ্গি।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, মরদেহ মর্গে রাখা হয়েছে। ওই ব্যক্তির পরিচয় শনাক্ত করা যায়নি। ঘটনাটি তদন্তের জন্য ঢাকা রেলওয়ে থানায় জানানো হয়েছে।
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