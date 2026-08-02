জুতার ছাপ মেলায় গ্রেপ্তার হলেন স্বামী

রাজধানীর দক্ষিণখানে দন্তচিকিৎসক সারাহ রোকসানা পিনু হত্যা মামলায় তাঁর স্বামী সোহেল রানাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ঘটনাস্থলে পাওয়া জুতার ছাপের সঙ্গে সোহেলের জুতার মিল পাওয়ায় তাঁকে সন্দেহভাজন হিসেবে গ্রেপ্তার করা হয়।
গতকাল শনিবার সোহেল রানাকে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করে সাত দিনের রিমান্ড আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা দক্ষিণখান থানার এসআই হাবিবুর রহমান। আদালত তাঁকে কারাগারে পাঠিয়ে সোমবার রিমান্ড শুনানির দিন ঠিক করেছেন।
গত বৃহস্পতিবার দক্ষিণখানের ফায়দাবাদ এলাকার বাসা থেকে পিনুর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। প্রথমে পুলিশ জানিয়েছিল, জানালার গ্রিল কেটে দুর্বৃত্তরা বাসায় ঢুকে তাঁকে হত্যা করেছে। পরে তদন্তে ঘটনাস্থলের একটি জুতার ছাপের সঙ্গে বাসা থেকে উদ্ধার করা সোহেল রানার জুতার মিল পাওয়া যায়।
রিমান্ড আবেদনে বলা হয়, ঘটনার দিন নিহতের মেয়ে স্কুল থেকে ফিরে মাকে খাটে অচেতন অবস্থায় দেখতে পায়। বাবাকে খবর দেওয়ার পরও তিনি দ্রুত এসে তাৎক্ষণিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করেননি। জিজ্ঞাসাবাদে সোহেল রানা স্ত্রীর প্রতি অসন্তোষের কথাও জানিয়েছেন বলে আবেদনে উল্লেখ রয়েছে।
শুক্রবার নিহতের বোন সারাহ সুলতানা পলি অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের আসামি করে দক্ষিণখান থানায় হত্যা মামলা করেন। পলি বলেন, তাঁর বোন প্রায়ই ফোন করে স্বামীর ভয়ে আতঙ্কিত থাকার কথা জানাতেন।
নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলার মহেশপুর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান ফরহাদ হোসেন চান মিয়া খাঁকে একটি পুরোনো মামলায় আদালতের জারি করা পরোয়ানার ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল শনিবার রাত ৯টার দিকে মহেশপুর ইউনিয়নের ঝাউকান্দি এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়...২০ মিনিট আগে
মায়ের বুকের উষ্ণতা, স্নেহের স্পর্শ কিংবা আদর—কোনোটাই ঠিকমতো অনুভব করার সুযোগ হয়নি। পৃথিবীতে এসেছে মাত্র আড়াই মাস আগে। এরই মধ্যে চিরদিনের জন্য হারাতে হলো মাকে। পিরোজপুরের নেছারাবাদ উপজেলার সারেংকাঠী ইউনিয়নের উত্তর করফা গ্রামে এমনই এক হৃদয়স্পর্শী ঘটনা ঘটেছে।২৩ মিনিট আগে
নরসিংদীর মনোহরদী উপজেলায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের একটি কর্মসূচির আওতায় ২০২৫-২৬ অর্থবছরে দুটি খালের খনন ও পুনঃখনন এবং বৃক্ষরোপণ প্রকল্পের কাজ শেষ করেছে উপজেলা প্রশাসন। প্রশাসনের দাবি, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পাশাপাশি বরাদ্দের প্রায় অর্ধেক টাকা ব্যয় না হওয়ায় তা...৩৪ মিনিট আগে
পাখির চোখে সমুদ্র দেখার স্বপ্ন নিয়ে আকাশে উড়েছিলেন খুলনার তরুণ পর্যটক অক্ষর সৌভিক রায় (৩১)। কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যেই সেই রোমাঞ্চ পরিণত হয় মর্মান্তিক ট্র্যাজেডিতে। নিরাপত্তা হারনেস থেকে ছিটকে বঙ্গোপসাগরে পড়ে প্রাণ হারান এই যুবক। গতকাল শনিবার দুপুরে কক্সবাজার শহরের দরিয়ানগর সৈকতে ফ্লাই এয়ার...৪৩ মিনিট আগে