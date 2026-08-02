Ajker Patrika
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ঢাকা

জুতার ছাপ মেলায় গ্রেপ্তার হলেন স্বামী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
জুতার ছাপ মেলায় গ্রেপ্তার হলেন স্বামী
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর দক্ষিণখানে দন্তচিকিৎসক সারাহ রোকসানা পিনু হত্যা মামলায় তাঁর স্বামী সোহেল রানাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ঘটনাস্থলে পাওয়া জুতার ছাপের সঙ্গে সোহেলের জুতার মিল পাওয়ায় তাঁকে সন্দেহভাজন হিসেবে গ্রেপ্তার করা হয়।

গতকাল শনিবার সোহেল রানাকে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করে সাত দিনের রিমান্ড আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা দক্ষিণখান থানার এসআই হাবিবুর রহমান। আদালত তাঁকে কারাগারে পাঠিয়ে সোমবার রিমান্ড শুনানির দিন ঠিক করেছেন।

গত বৃহস্পতিবার দক্ষিণখানের ফায়দাবাদ এলাকার বাসা থেকে পিনুর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। প্রথমে পুলিশ জানিয়েছিল, জানালার গ্রিল কেটে দুর্বৃত্তরা বাসায় ঢুকে তাঁকে হত্যা করেছে। পরে তদন্তে ঘটনাস্থলের একটি জুতার ছাপের সঙ্গে বাসা থেকে উদ্ধার করা সোহেল রানার জুতার মিল পাওয়া যায়।

রিমান্ড আবেদনে বলা হয়, ঘটনার দিন নিহতের মেয়ে স্কুল থেকে ফিরে মাকে খাটে অচেতন অবস্থায় দেখতে পায়। বাবাকে খবর দেওয়ার পরও তিনি দ্রুত এসে তাৎক্ষণিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করেননি। জিজ্ঞাসাবাদে সোহেল রানা স্ত্রীর প্রতি অসন্তোষের কথাও জানিয়েছেন বলে আবেদনে উল্লেখ রয়েছে।

শুক্রবার নিহতের বোন সারাহ সুলতানা পলি অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের আসামি করে দক্ষিণখান থানায় হত্যা মামলা করেন। পলি বলেন, তাঁর বোন প্রায়ই ফোন করে স্বামীর ভয়ে আতঙ্কিত থাকার কথা জানাতেন।

বিষয়:

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