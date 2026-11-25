বিশেষভাবে তৈরি পিকআপে ডাকাতির অস্ত্র-মালামাল, দলে ছিল ৫ কিশোর
বিশেষভাবে তৈরি একটি পিকআপ ভ্যানে অস্ত্র, গোলাবারুদ ও লুট করা মালামাল রাখতেন আন্তজেলা ডাকাত দলের সদস্যরা। বাইরে থেকে সাধারণ পিকআপ মনে হলেও ভেতরে ছিল এগুলোর জন্য পৃথক জায়গা। চেকপোস্টে তল্লাশিতেও যেন সহজে সন্দেহ না হয়, সে কারণেই এই অভিনব ব্যবস্থা।
এমন একটি পিকআপসহ ডাকাত দলের আট সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন (এসআরবি)-১০। আটজনের মধ্যে পাঁচজনই কিশোর বলে জানিয়েছে সংস্থাটি।
আজ বুধবার বিকেলে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে এসআরবি মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানান এসআরবি-১০-এর অধিনায়ক অতিরিক্ত ডিআইজি মোহা. আসাদুজ্জামান।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের মধ্যে জাকির হোসেন, কালাম খাঁ, জাহিদুল ইসলাম সাগর ও মোহাম্মদ হেলালের বিরুদ্ধে ডাকাতি এবং মাদকের একাধিক মামলা রয়েছে বলে জানায় এসআরবি।
অতিরিক্ত ডিআইজি মোহা. আসাদুজ্জামান জানান, গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৭টার দিকে ঢাকার কেরানীগঞ্জের ধলেশ্বরী টোল প্লাজা এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় ডাকাতিতে ব্যবহৃত বিশেষ পিকআপ, দেশীয় অস্ত্র, পাঁচটি গামছা, মুখোশ, রামদা, শাবল, করাত, টর্চলাইট ও ডাকাতির কাজে ব্যবহৃত অন্যান্য সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়।
সে সঙ্গে ডাকাতির মাধ্যমে লুট করা মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ, স্বর্ণালংকার, পাসপোর্ট, জাতীয় পরিচয়পত্র, বিদেশি মুদ্রা, নগদ টাকাসহ বিভিন্ন মালামাল জব্দ করা হয়েছে।
আসাদুজ্জামান বলেন, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় নিয়মিত ডাকাতি করে আসা একটি পেশাদার চক্রের সদস্যদের শনাক্ত করা হয়। চক্রটি বিশেষ করে শরীয়তপুর, মাদারীপুর, বরিশাল ও ফরিদপুর এলাকায় ডাকাতি করত। এ তথ্যের ভিত্তিতে রাত ৩টা থেকে অভিযানের প্রস্তুতি নেওয়া হয়। পরে সকাল ৭টার দিকে অভিযান চালিয়ে আটজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।
অভিযানে ডাকাতির কাজে ব্যবহৃত বিশেষভাবে তৈরি একটি পিকআপ ভ্যান জব্দ করা হয়েছে। পিকআপটির ভেতরে অস্ত্র, গোলাবারুদ ও লুণ্ঠিত মালামাল আলাদাভাবে রাখার ব্যবস্থা ছিল। যাতে সাধারণ চেকপোস্টে তল্লাশির সময় এসব মালামাল সহজে শনাক্ত করা না যায়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ডাকাতির কাজে এ ধরনের একটি পিকআপ ব্যবহারের তথ্য পাওয়া গেছে। তবে গাড়িটির মালিকানা কার, তা তাৎক্ষণিকভাবে নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
এ ধরনের আরও গাড়ি রয়েছে কি না, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তিনি।
অতিরিক্ত ডিআইজি বলেন, গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা সংঘবদ্ধ অপরাধ চক্রের সদস্য। তাদের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, চক্রটির মূল হোতা কারা ও কীভাবে ডাকাতির লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ করা হতো, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ, কেরানীগঞ্জ মডেল থানা, কদমতলী ও যাত্রাবাড়ী এলাকায় তাদের তৎপরতার তথ্য পাওয়া গেছে। চক্রটির অন্য সদস্যদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।
সংবাদ সম্মেলনে অন্য একটি ঘটনা নিয়ে মোহা. আসাদুজ্জামান জানান, এসআরবি-১০-এর আরও একটি অভিযানে যাত্রাবাড়ীতে অটোরিকশাচালক মুন্না হত্যা মামলার তিন আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ১৯ নভেম্বর যাত্রাবাড়ী থানার মৃধাবাড়ী ওয়াসা খাল থেকে মুন্নার গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার করা হয়। মরদেহ উদ্ধারের পর হত্যার রহস্য উদ্ঘাটনে গোয়েন্দা তথ্য ও মোবাইল ফোনের সূত্র ধরে অভিযান চালানো হয়। পরে গত রোববার তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।
এসআরবি-১০-এর অধিনায়ক জানান, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে হত্যাকাণ্ডে গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের সম্পৃক্ততার তথ্য পাওয়া গেছে। হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভিকটিমের অটোরিকশাটিও উদ্ধার করা হয়েছে। গ্রেপ্তার তিনজনকে যাত্রাবাড়ী থানায় সোপর্দ করা হয়েছে। পরে তাঁদের কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
আর ডাকাতির ঘটনায় গ্রেপ্তার আটজনের বিরুদ্ধে আইনানুগ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে বলে সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়।