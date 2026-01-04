বসুন্ধরায় আইনজীবী হত্যার প্রতিবাদে মানববন্ধন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় পাবনা জজ আদালতের শিক্ষানবিশ আইনজীবী নাঈম কিবরিয়াকে পিটিয়ে হত্যার প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছেন ঢাকার আইনজীবীরা। আজ রোববার (৪ জানুয়ারি) দুপুরে পুরান ঢাকার ঢাকা আইনজীবী সমিতির কার্যালয়ের সামনে এ কর্মসূচি পালন করা হয়। সচেতন আইনজীবী সমাজের ব্যানারে এ মানববন্ধনে উপস্থিত আইনজীবীরা নাঈম কিবরিয়ার হত্যার তীব্র নিন্দা ও দ্রুত বিচারের দাবি জানান।
উপস্থিত আইনজীবীরা অবিলম্বে আইনজীবী কিবরিয়া হত্যার সঙ্গে জড়িত সব আসামিকে গ্রেপ্তারের দাবি জানান। অবিলম্বে গ্রেপ্তার করা না হলে আইনজীবীরা ধারাবাহিক আন্দোলনের ঘোষণা দেবেন বলেও মানববন্ধনে জানানো হয়।
মানববন্ধনে অ্যাডভোকেট আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, নাঈম কিবরিয়ার হত্যার কয়েক দিন পেরিয়েছে, এখনো কোনো আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। অবিলম্বে আসামিদের গ্রেপ্তার করা হোক।
উপস্থিত আইনজীবীরা আরও জানান, আইনজীবী হত্যার সুষ্ঠু তদন্ত শেষে দৃশ্যমান বিচারের ব্যবস্থা করা হোক। আইনজীবীরা বাংলাদেশের প্রতিটি হত্যাকাণ্ডের দ্রুত বিচার নিশ্চিত করারও দাবি জানান।
উল্লেখ্য, নিহত নাঈম কিবরিয়া (৩৫) পাবনা জজ আদালতের আইনজীবী ছিলেন।
গত ৩১ ডিসেম্বর রাতে বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় প্রাইভেট কার চালানোর সময় মোটরসাইকেলের সঙ্গে সংঘর্ষের পর অজ্ঞাতপরিচয় যুবকেরা তাঁকে টেনেহিঁচড়ে নামিয়ে বেদম পিটুনি দেয়। খালাতো ভাই রফিকুল ইসলাম তাঁকে উদ্ধার করে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কিবরিয়াকে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় পাবনা জজ আদালতের শিক্ষানবিশ আইনজীবী নাঈম কিবরিয়াকে পিটিয়ে হত্যার প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছেন ঢাকার আইনজীবীরা। আজ রোববার (৪ জানুয়ারি) দুপুরে পুরান ঢাকার ঢাকা আইনজীবী সমিতির কার্যালয়ের সামনে এ কর্মসূচি পালন করা হয়। সচেতন আইনজীবী সমাজের ব্যানারে এ মানববন্ধনে উপস্থিত আইনজীবীরা নাঈম কিবরিয়ার হত্যার তীব্র নিন্দা ও দ্রুত বিচারের দাবি জানান।
উপস্থিত আইনজীবীরা অবিলম্বে আইনজীবী কিবরিয়া হত্যার সঙ্গে জড়িত সব আসামিকে গ্রেপ্তারের দাবি জানান। অবিলম্বে গ্রেপ্তার করা না হলে আইনজীবীরা ধারাবাহিক আন্দোলনের ঘোষণা দেবেন বলেও মানববন্ধনে জানানো হয়।
মানববন্ধনে অ্যাডভোকেট আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, নাঈম কিবরিয়ার হত্যার কয়েক দিন পেরিয়েছে, এখনো কোনো আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। অবিলম্বে আসামিদের গ্রেপ্তার করা হোক।
উপস্থিত আইনজীবীরা আরও জানান, আইনজীবী হত্যার সুষ্ঠু তদন্ত শেষে দৃশ্যমান বিচারের ব্যবস্থা করা হোক। আইনজীবীরা বাংলাদেশের প্রতিটি হত্যাকাণ্ডের দ্রুত বিচার নিশ্চিত করারও দাবি জানান।
উল্লেখ্য, নিহত নাঈম কিবরিয়া (৩৫) পাবনা জজ আদালতের আইনজীবী ছিলেন।
গত ৩১ ডিসেম্বর রাতে বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় প্রাইভেট কার চালানোর সময় মোটরসাইকেলের সঙ্গে সংঘর্ষের পর অজ্ঞাতপরিচয় যুবকেরা তাঁকে টেনেহিঁচড়ে নামিয়ে বেদম পিটুনি দেয়। খালাতো ভাই রফিকুল ইসলাম তাঁকে উদ্ধার করে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কিবরিয়াকে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
সমাবেশে বক্তারা বলেন, ভেনেজুয়েলায় সামরিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ও তাঁর স্ত্রীকে অপহরণ করে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে যাওয়া আন্তর্জাতিক আইন ও জাতিসংঘ সনদের চরম লঙ্ঘন।২৫ মিনিট আগে
শরীয়তপুরের ডামুড্যা উপজেলায় খোকন চন্দ্র দাসকে হত্যার ঘটনায় বরিশাল র্যাব-৮ ও কিশোরগঞ্জ র্যাব-১৪ যৌথ অভিযান চালিয়ে কিশোরগঞ্জ থেকে তিন আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে।রোববার (৪ জানুয়ারি) রাতে মাদারীপুর র্যাব ক্যাম্পে এই ব্যাপারে সংবাদ সম্মেলন করেন বরিশাল র্যাব-৮-এর কমান্ডার অধিনায়ক মুহাম্মদ শাহাদত হোসেন।৩২ মিনিট আগে
রাজধানীর উত্তরায় উড়ালসড়কে প্রাইভেট কার ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে তৌফিকুর রহমান (১৮) নামের এক পুলিশ কর্মকর্তার ছেলে নিহত হয়েছেন। গুরুতর আহত হয়েছেন মো. মারুফ (২১) নামের আরেক যুবক। ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের উত্তরার আব্দুল্লাহপুরের বাস র্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) উড়ালসড়কে শনিবার (৩ জানুয়ারি) রাতে...১ ঘণ্টা আগে
রাজশাহীর ছয়টি সংসদীয় আসনে ৩৮ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৯ জনের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে। অন্য ১৯ জনের মনোনয়নপত্র বৈধ হয়েছে। এ ছাড়া ৯ স্বতন্ত্র প্রার্থীর সবার মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়।১ ঘণ্টা আগে