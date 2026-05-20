Ajker Patrika
ঢাকা

দুই-তিন মাসে দেশ বদলানো যায় না: ডিএসসিসি প্রশাসক সালাম

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বিএনপির চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) প্রশাসক আবদুস সালাম। ছবি: সংগৃহীত

আন্দোলনের নামে দেশ গড়ার কাজে ‘বাধা সৃষ্টি’ না করে, বিরোধী দলগুলোর প্রতি সরকারকে সহযোগিতা করার আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) প্রশাসক আবদুস সালাম। তিনি বলেছেন, ‘দেশ দু-তিন মাসে বদলানো যায় না। জনগণ পাঁচ বছরের জন্য রায় দিয়েছে। কাজ করতে দিন। বাধা সৃষ্টি না করে সহযোগিতা করুন।’

আজ বুধবার রাজধানীর গুলিস্তানে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির উদ্যোগে জুলাই সনদ ও গণভোট নিয়ে অপপ্রচারের বিরুদ্ধে এবং বিএনপি সরকারের গৃহীত ইতিবাচক পদক্ষেপের পক্ষে জনমত সৃষ্টির লক্ষ্যে লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

বিএনপিকে আন্দোলনের ভয় দেখিয়ে লাভ নেই বলে মন্তব্য করে আব্দুস সালাম বলেন, ‘আন্দোলনের মধ্য দিয়েই বিএনপির জন্ম। অনেকে এখন আন্দোলনের ভয় দেখান। কিন্তু বিএনপিকে ভয় দেখিয়ে লাভ নেই।’

ডিএসসিসির এ প্রশাসক বলেন, গত নির্বাচনে মানুষ বিএনপির ম্যানিফেস্টোর ওপর ভিত্তি করেই ভোট দিয়েছে। বিএনপি চেয়ারম্যান ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান জনগণের রায়ের ভিত্তিতেই দেশ পরিচালনা করছেন। জনগণ বিএনপির উত্থাপিত কর্মসূচি ও প্রতিশ্রুতির আলোকে রায় দিয়েছে।

জুলাই আন্দোলন প্রসঙ্গে আবদুস সালাম প্রশ্ন তুলে বলেন, বারবার শুধু ‘জুলাই সনদ’ বলা হচ্ছে। কিন্তু এই জুলাইয়ের সফল অভ্যুত্থানের জন্য ১৭ বছর ধরে কারা রক্ত দিয়েছে? তিনি বলেন, বিএনপির নেতা–কর্মীরা জেল খেটেছেন, নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, অনেকে প্রাণও দিয়েছেন।

এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে এ দিন রাজধানীর নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনেও লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ করেন বিএনপির নেতা–কর্মীরা।

এই কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে বিরোধী দলগুলোর জন্য কঠোর বার্তা দেন ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির আহ্বায়ক রফিকুল আলম মজনু। তিনি বলেন, ‘কেউ যদি মব সৃষ্টি করে পরিস্থিতি অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করে, তাহলে তাদের কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না।’

মজনু বলেন, বিএনপি কোনো গুপ্ত সংগঠন নয়। গত ১৭ বছর দলটি রাজপথে আন্দোলন-সংগ্রাম করেছে এবং অপশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। জুলাই সনদ বিএনপিসহ সবার ঐকমত্যের ভিত্তিতে স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং সেই সনদ বাস্তবায়নে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। ভয়ভীতি, আন্দোলনের হুমকি কিংবা মিথ্যা তথ্য দিয়ে জোর করে কিছু চাপিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়।

