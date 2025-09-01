Ajker Patrika
মুন্সিগঞ্জে ট্রেনে কাটা পড়ে অজ্ঞাত নারীর মৃত্যু

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি

মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরে ট্রেনে কাটা পড়ে অজ্ঞাতপরিচয় এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার ষোলঘর এলাকার রেলওয়ে আন্ডারপাসের ওপর এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত নারীর বয়স ৪০ থেকে ৪৫ বছর বলে ধারণা করা হচ্ছে।

শ্রীনগর ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার দেওয়ান আজাদ হোসেন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, স্থানীয়দের কাছ থেকে খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের একটি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে। পরে লাশ রেলওয়ে পুলিশের কাছে হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে।

মুন্সিগঞ্জ শ্রীনগর
