শীতলক্ষ্যা নদীতে যুবকের পচাগলা লাশ উদ্ধার

সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি 
প্রতীকী ছবি

নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে অজ্ঞাতনামা এক যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে নৌ পুলিশ। আজ রোববার (২৪ আগস্ট) বিকেলে শীতলক্ষ্যা নদীর গোদনাইল অংশ থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। মৃত যুবকের আনুমানিক বয়স ৩৫ বছর।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কাঁচপুর নৌ পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল মাবুদ। তিনি বলেন, ‘মরদেহ পচে গেছে। অন্তত ১০ দিন আগে থেকে এটি হয়তো পানিতে ভাসছিল। আমরা পরিচয় জানার চেষ্টা করছি। পিবিআইয়ের টিম এসেছে। তাদের মাধ্যমে পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে।’

