পর্যটন স্পটের ব্র্যান্ডিং-প্রচারণার মাধ্যমে এই খাতে গতি আনা সম্ভব: পর্যটনমন্ত্রী

গত ১৭ বছরে পর্যটন খাতে প্রত্যাশিত অগ্রগতি হয়নি উল্লেখ করে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী আফরোজা খানম বলেছেন, ‘পর্যটন খাতকে লাভজনক ও গতিশীল করতে সরকার সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে। দেশের পর্যটন স্পটগুলোর কৌশলগত ব্র্যান্ডিং এবং ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে পর্যটন খাতে নতুন গতি আনা সম্ভব।’ তাই বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের কর্মকর্তাদের উদ্ভাবনী উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।
আজ মঙ্গলবার আগারগাঁওয়ে পর্যটন ভবনে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এবং বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন মন্ত্রী। সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত।
প্রতিমন্ত্রী রশিদুজ্জামান মিল্লাত দেশজুড়ে দীর্ঘদিন ধরে লোকসানে থাকা হোটেল ও রেস্তোরাঁগুলো চিহ্নিত করে সেগুলোকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন, এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে মাঠপর্যায়ে পরিদর্শনসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
প্রতিমন্ত্রী আরও নির্দেশনা দেন, করপোরেশনের বিদ্যমান যানবাহন পর্যায়ক্রমে পরিবেশবান্ধব ইলেকট্রিক যানবাহন দিয়ে প্রতিস্থাপন করতে হবে। এতে পরিচালন ব্যয় কমবে এবং আধুনিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত হবে।
সভায় বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন ও বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের কার্যক্রম, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কৌশল নিয়ে একটি উপস্থাপনা পেশ করা হয়। অনুষ্ঠানে মন্ত্রণালয়ের সচিব ফাহমিদা আখতার, পর্যটন করপোরেশনের চেয়ারম্যান সায়েমা শাহীন সুলতানাসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
