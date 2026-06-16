Ajker Patrika
ঢাকা

রাজধানীতে আম পাড়তে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে যুবকের মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদক, ঢাকা  
রাজধানীতে আম পাড়তে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে যুবকের মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর পান্থপথে আম পাড়তে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে আবু রায়হান (৩০) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে কলাবাগান থানাধীন পশ্চিম পান্থপথ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

সহকর্মীরা গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে সমরিতা হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে অবস্থার অবনতি হলে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হলে বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত আবু রায়হানের বাড়ি ময়মনসিংহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার চাউলেরচর গ্রামে। তাঁর বাবার নাম মো. জালাল উদ্দিন।

হাসপাতালে আবু রায়হানের সহকর্মী শফিকুল ইসলাম জানান, রায়হান পশ্চিম পান্থপথে অবস্থিত একাডেমি অব বিজনেস প্রফেশনালস (এবিপি) প্রতিষ্ঠানে অফিস সহকারী হিসেবে কর্মরত ছিলেন। সেখানেই থাকতেন তিনি। আজ বিকেলে অফিসের বাইরে থাকা একটি আমগাছে উঠে লোহার পাইপ দিয়ে আম পাড়ার সময় সেটি পাশের বৈদ্যুতিক তারের সংস্পর্শে এলে তিনি বিদ্যুতায়িত হয়ে গাছ থেকে নিচে পড়ে যান।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। ঘটনার বিষয়ে কলাবাগান থানাকে অবহিত করা হয়েছে এবং বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে।

বিষয়:

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