বাড্ডায় চালককে খুন করে তাঁরই গ্যারেজে রিকশা বেচতে গিয়ে ধরা

ঢামেক প্রতিবেদক
রাজধানীর বাড্ডায় চালককে খুন করে ব্যটারিচালিত রিকশা ছিনতাইচেষ্টার ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনা ঘাতক দুই ছিনতাইকারীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। নিহতের নাম মাসুদ কাজল (৪২)।
আজ সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) বেলা ১২টার দিকে বাড্ডা কাঠালদিয়া, বসুন্ধরার গেটের বিপরীত পাশ থেকে ওই চালকের মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। পরে ময়নাতদন্তের জন্য বিকেলে ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠায়।
নিহতের শ্যালক মো. সেলিম জানান, কাজলের বাড়ি নেত্রকোনা জেলার দূর্গাপুর উপজেলায়। তিনি থাকতেন ভাটারার ফাসেরটেক এলাকায়। ৩ সন্তান ও স্ত্রী গ্রামে থাকেন। ঢাকায় ভাড়ায় ব্যাটারিচালিত রিকশা চালাতেন মাসুদ।
তিনি জানান, রোববার বিকেলে নতুনবাজার এলাকার গ্যারেজ থেকে রিকশা নিয়ে বের হয়েছিলেন মাসুদ। এরপর আর বাসায় ফেরেননি। রাতে ২ যুবক তার রিকশা নিয়ে বিক্রির জন্য ওই একই গ্যারেজে গেলে গ্যারেজ মালিক (নারী) নিজের রিকশা দেখে চিনে ফেলেন।
তখন তাদের কাছে গ্যারেজ মালিক জানতে চান, ওই রিকশার চালক মাসুদ কোথায়? তখন তারা কোন উত্তর দিতে পারে না। রিকশাটি তাদের নিজেদের বলে দাবি করে। তখন গ্যারেজ মালিকসহ স্থানীয়রা তাদের দুজনকে আটকে থানায় খবর দেয়। পরে পুলিশ এসে তাদের জিজ্ঞাবাদ করে জানতে পারেন, বাড্ডার কাঠালদিয়া, বসুন্ধরা গেটের বিপরিত পাশে রিকশাচালককে মেরে ফেলে রেখে এসেছে। পরে সোমবার বেলা ১২টার দিকে সেখান থেকে মাসুদের মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বাড্ডা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম জানান, রিকশা চালককে খুনের পর রিকশা বিক্রি করতে গিয়ে ধরা পড়ে ২ ঘাতক। তাদের দেখানো মতেই মরদেহ উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনায় একটি হত্যা মামলা প্রক্রিয়াধীন। বিস্তারিত তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠানো হয়েছে।
