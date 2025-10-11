টায়ার পুড়িয়ে ফার্নেস অয়েল তৈরি, সাভারে পরিবেশ অধিদপ্তরের অভিযান

সাভার (ঢাকা) প্রতিনিধি
ঢাকার সাভারে অভিযান চালিয়ে পরিবেশ দূষণকারী টায়ার পুড়িয়ে ফার্নেস অয়েল তৈরির অবৈধ চারটি কারখানাকে চার লাখ টাকা জরিমানাসহ কারখানা বন্ধের নির্দেশ জারি করেছেন পরিবেশ অধিদপ্তরের ভ্রাম্যমাণ আদালত।
শনিবার (১১ অক্টোবর) দুপুরে সাভার উপজেলার ভাকুর্তা ইউনিয়নের হারুরিয়া এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করেন পরিবেশ অধিদপ্তরের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কিশোর কুমার দাস।
পরিবেশ অধিদপ্তরের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কিশোর কুমার দাস জানান, অসাধু ব্যবসায়ীরা প্রশাসনের চোখ ফাঁকি দিয়ে চারটি কারখানায় অবৈধভাবে টায়ার পুড়িয়ে ফার্নেস অয়েল তৈরি করে বাজারে বিক্রি করে আসছিল। যার ফলে এলাকার জীববৈচিত্র্য চরম হুমকির মুখে পড়ে। এলাকাবাসীর অভিযোগের ভিত্তিতে আজ সেখানে অভিযান পরিচালনা করে চারটা কারখানার মালিককে নগদ চার লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।
এ সময় কারখানা চারটির বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে কারখানাগুলো বন্ধ করার নির্দেশ দেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। পাশাপাশি দ্রুত সময়ে মালামাল অপসারণের নির্দেশ দেওয়া হয়।
এ সময় সাভারের পরিবেশ দূষণ রোধে পরিবেশ অধিদপ্তরে নিয়মিত নজরদারি থাকার কথা জানান নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট। অভিযানে পরিবেশ অধিদপ্তরের বিভিন্ন কর্মকর্তা এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
ঢাকার সাভারে অভিযান চালিয়ে পরিবেশ দূষণকারী টায়ার পুড়িয়ে ফার্নেস অয়েল তৈরির অবৈধ চারটি কারখানাকে চার লাখ টাকা জরিমানাসহ কারখানা বন্ধের নির্দেশ জারি করেছেন পরিবেশ অধিদপ্তরের ভ্রাম্যমাণ আদালত।
শনিবার (১১ অক্টোবর) দুপুরে সাভার উপজেলার ভাকুর্তা ইউনিয়নের হারুরিয়া এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করেন পরিবেশ অধিদপ্তরের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কিশোর কুমার দাস।
পরিবেশ অধিদপ্তরের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কিশোর কুমার দাস জানান, অসাধু ব্যবসায়ীরা প্রশাসনের চোখ ফাঁকি দিয়ে চারটি কারখানায় অবৈধভাবে টায়ার পুড়িয়ে ফার্নেস অয়েল তৈরি করে বাজারে বিক্রি করে আসছিল। যার ফলে এলাকার জীববৈচিত্র্য চরম হুমকির মুখে পড়ে। এলাকাবাসীর অভিযোগের ভিত্তিতে আজ সেখানে অভিযান পরিচালনা করে চারটা কারখানার মালিককে নগদ চার লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।
এ সময় কারখানা চারটির বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে কারখানাগুলো বন্ধ করার নির্দেশ দেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। পাশাপাশি দ্রুত সময়ে মালামাল অপসারণের নির্দেশ দেওয়া হয়।
এ সময় সাভারের পরিবেশ দূষণ রোধে পরিবেশ অধিদপ্তরে নিয়মিত নজরদারি থাকার কথা জানান নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট। অভিযানে পরিবেশ অধিদপ্তরের বিভিন্ন কর্মকর্তা এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে বকেয়া বেতনের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন মার্স টেক্সটাইল নামে একটি সুতা কারখানার শ্রমিকেরা। শনিবার (১১ অক্টোবর) বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে উপজেলার বার আউলিয়া এলাকায় বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন কয়েক শ শ্রমিক।১৮ মিনিট আগে
নওগাঁর রাণীনগরে জমিতে আগাছানাশক ছিটিয়ে ধান নষ্টের অভিযোগ উঠেছে। গতকাল শুক্রবার রাতে কালীগ্রাম ইউনিয়নের হরিপুর গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা কমল চন্দ্র মহন্তের ছেলে কানাই চন্দ্র মহন্তের জমির ধান নষ্ট হয়। এ ঘটনায় আজ শনিবার দুপুরে থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।২৮ মিনিট আগে
নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় গ্যাস লাইনের লিকেজ থেকে বিস্ফোরণে দগ্ধ অদ্রিবা (৮) ও তূর্য (৪) নামে দুই ভাইবোন চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছে। আজ শনিবার বিকেলে ঢাকার জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে অদ্রিবার মৃত্যু হয়। এর আগে বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) একই হাসপাতালে ভাই তূর্যের মৃত্যু হয়।৩২ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের কর্ণফুলীতে ডিপ সি ডক এলাকা থেকে মোহাম্মদ সোহেল (৩০) নামে এক জাহাজশ্রমিকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে নৌ পুলিশ। আজ শনিবার দুপুরে লাশটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। সদরঘাট নৌ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মিজানুর রহমান...৩৫ মিনিট আগে