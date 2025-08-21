Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

কেরানীগঞ্জে পুরুষ কনস্টেবলের বিরুদ্ধে নারী সহকর্মীকে ধর্ষণের অভিযোগ, দুজনকেই প্রত্যাহার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
কেরানীগঞ্জে পুরুষ কনস্টেবলের বিরুদ্ধে নারী সহকর্মীকে ধর্ষণের অভিযোগ, দুজনকেই প্রত্যাহার

ঢাকা জেলার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানায় কর্মরত এক নারী কনস্টেবলকে ‘বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে ধর্ষণের’ অভিযোগ উঠেছে থানারই এক পুরুষ কনস্টেবলের বিরুদ্ধে। অভিযোগ ওঠার পর অভিযুক্ত পুরুষ কনস্টেবল ও ভুক্তভোগী নারী কনস্টেবল দুজনকেই পুলিশ লাইনে সংযুক্ত করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পুলিশ সদর দপ্তর থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ১৯ আগস্ট ওই নারী কনস্টেবল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (ওসি) কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে তিনি উল্লেখ করেন, অভিযুক্ত কনস্টেবল পাঁচ মাস ধরে বিয়ের আশ্বাস দিয়ে তাঁকে ‘একাধিকবার ধর্ষণ’ করে আসছে।

ঘটনাটি জেলা পুলিশ সুপারের দৃষ্টিগোচর হলে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে উভয় পুলিশ সদস্যকে পুলিশ লাইনে সংযুক্ত করেন এবং একজন তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেন। এ বিষয়ে তদন্ত কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ঢাকা জেলা পুলিশ জানিয়েছে, বাংলাদেশ পুলিশ পেশাদার ও সুশৃঙ্খল বাহিনী। কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলে তদন্ত সাপেক্ষে বিভাগীয় ও আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

এ ঘটনা তদন্তে দোষী সাব্যস্ত হলে অভিযুক্ত কনস্টেবলের বিরুদ্ধেও বিভাগীয় ও আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

ধর্ষণঢাকা জেলাঢাকা বিভাগকনস্টেবলনারীঢাকাকেরানীগঞ্জ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ভিসা ছাড়া পাকিস্তান সফরের চুক্তি হতে পারে শিগগির

স্ত্রীকে হতে হবে নোরা ফাতেহির মতো, না খাইয়ে রেখে তিন ঘণ্টা করে ব্যায়াম করান স্বামী

বাংলাদেশসহ এশিয়ার ৫ দেশে সফর বাতিল করলেন ইতালির প্রধানমন্ত্রী মেলোনি

বাংলা বলায় কলকাতার মার্কেটে ছুরি, বন্দুকের বাঁট ও হকিস্টিক নিয়ে ছাত্রদের ওপর হামলা

ঢাকা কলেজের বাস ভাঙচুর, আবারও শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ, পুলিশের টিয়ার শেল-সাউন্ড গ্রেনেড

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

৬১৫ কোটি টাকা আত্মসাৎ: এক্সিম ব্যাংকের নজরুল ইসলাম মজুমদারসহ ৩০ জনের নামে মামলা

এক্সিম ব্যাংকের নজরুল ইসলাম মজুমদারসহ ৩০ জনের নামে মামলা

আক্কেলপুরে ‘একঘরে’ করে রাখা দিনমজুরকে মারধর, থানায় মামলা

আক্কেলপুরে ‘একঘরে’ করে রাখা দিনমজুরকে মারধর, থানায় মামলা

ঠাকুরগাঁওয়ের ৩টি আসনেই জয়ী হবে জামায়াত: মাওলানা হালিম

ঠাকুরগাঁওয়ের ৩টি আসনেই জয়ী হবে জামায়াত: মাওলানা হালিম

গভর্নর আমাকে বাধ্যতামূলক ছুটি দেওয়ার কে: বিএফআইইউর প্রধান শাহীনুল

গভর্নর আমাকে বাধ্যতামূলক ছুটি দেওয়ার কে, শাহীনুলের প্রশ্ন

ছাত্রীকে তিন দিন আটকে রেখে ধর্ষণ, গ্রাম্য সালিসের মাধ্যমে বিয়ে

ছাত্রীকে তিন দিন আটকে রেখে ধর্ষণ, গ্রাম্য সালিসের মাধ্যমে বিয়ে

সম্পর্কিত

জাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের মনোনয়নপত্র জমা দিলেন ৭৪০ শিক্ষার্থী

জাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের মনোনয়নপত্র জমা দিলেন ৭৪০ শিক্ষার্থী

গ্যাস-সংযোগবিচ্ছিন্ন করায় তিতাস কর্মকর্তার ওপর হামলা, মালপত্র লুটের অভিযোগ

গ্যাস-সংযোগবিচ্ছিন্ন করায় তিতাস কর্মকর্তার ওপর হামলা, মালপত্র লুটের অভিযোগ

রাজশাহীতে শিক্ষককে ছুরিকাঘাত করা সেই ছাত্রীর বিরুদ্ধে হত্যাচেষ্টার মামলা

রাজশাহীতে শিক্ষককে ছুরিকাঘাত করা সেই ছাত্রীর বিরুদ্ধে হত্যাচেষ্টার মামলা

উপদেষ্টাদের হাঁসের মাংস বিলাস আমাদের কষ্ট দেয়: আলাল

উপদেষ্টাদের হাঁসের মাংস বিলাস আমাদের কষ্ট দেয়: আলাল