শাহজালাল বিমানবন্দরে আগুনের সূত্রপাত ও হতাহতের বিষয়ে যা জানা গেল

উত্তরা (ঢাকা) প্রতিনিধি
রাজধানী ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজের (আমদানি করা পণ্যের মজুত স্থান) আগুন এখনো নিয়ন্ত্রণে আসেনি। সেখানে কর্মরত এক কর্মচারী জানিয়েছেন, তাঁরা কাজ শেষে সেখান থেকে চলে যান। এর ১০ মিনিট পরই আগুন লাগে। আজ শনিবার (১৮ অক্টোবর) বেলা আড়াইটার দিকে বিমানবন্দরের ৮ নম্বর গেটসংলগ্ন কার্গো ভিলেজ হাউসে আগুন লাগে। বর্তমানে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিসের ৩১টি ইউনিট।
এদিকে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে বিমানবন্দরের চারপাশে উৎসুক জনতা ভিড় জমিয়েছেন। তাঁরা জানান, হঠাৎ কার্গো ভিলেজ থেকে ধোঁয়া বের হওয়া শুরু হয়। তারপর তা দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে।
সরেজমিন দেখা যায়, বিমানবন্দরের ৮ নম্বর গেটের সামনে হাজারও মানুষ ভিড় করেছেন। এ ছাড়া সিভিল অ্যাভিয়েশন গেট, বিমানবন্দর গোলচত্বরসহ চারপাশেও মানুষ ভিড় করেছেন।
কার্গো ভিলেজে কর্মরত তারেকুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমরা কাজ করে শেষ করে বের হয়ে গেছি। বের হয়ে যাওয়ার ১০ মিনিট পরই কার্গো ভিলেজে আগুন লেগে যায়।’
বিমানবন্দরের সিঅ্যান্ডএফের (কাস্টমস ক্লিয়ারিং অ্যান্ড ফরওয়ার্ডিং) এক কর্মচারী বলেন, ‘কার্গোর সকল কাপড়চোপড় ও কেমিক্যাল পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। সবকিছুই শেষ হয়ে গেছে। আগামী দুই-তিন মাস হয়তো আমরা কোনো কাজই করতে পারব না।’
এদিকে আগুনকে কেন্দ্র করে অপ্রীতির ঘটনা এড়াতে ঘটনাস্থলে সেনাবাহিনী, র্যাব, পুলিশ, আনসারসহ বিভিন্ন সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীরা রয়েছেন।
রাজধানীর হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় বিমানবন্দরের রানওয়ে ও ট্যাক্সিওয়ে সাময়িকভাবে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। ফলে ঢাকা অভিমুখী অন্তত ৮টি আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট বিকল্প গন্তব্যে অবতরণ করেছে।১ মিনিট আগে
