যশোর-২ আসন

স্বর্ণালংকার বেশি পুরুষ প্রার্থীর, মামলা বেশি নারী প্রার্থীর

­যশোর প্রতিনিধি
জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যশোর-২ (ঝিকরগাছা-চৌগাছা) আসনে ছয়জন প্রার্থী ভোটযুদ্ধে নামলেও বিএনপি ও জামায়াতের প্রার্থীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকেরা। এই দুই প্রার্থীর মধ্যে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী সাবিরা সুলতানার সোনার গয়না আছে ৩০ তোলার; যার দাম ৫০ হাজার টাকা। জামায়াতের প্রার্থী মোসলেহ উদ্দিন ফরিদের সোনাসহ অন্যান্য মূল্যবান ধাতু ও পাথরের গয়না আছে ৬২ লাখ টাকার।

নির্বাচন কমিশনে দাখিল করা হলফনামা বিশ্লেষণে এই তথ্য পাওয়া গেছে। ঝিকরগাছা উপজেলা বিএনপির সভাপতি সাবিরা সুলতানা নিজেকে গৃহিণী, ব্যবসায়ী ও সমাজসেবী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা উচ্চমাধ্যমিক। তাঁর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা ছিল ১১টি। এর মধ্যে আটটি থেকে তিনি খালাস পেয়েছেন। বিচারাধীন, চলমান ও রিভিউ শুনানির পর্যায়ে রয়েছে অপর তিনটি।

কৃষি খাত থেকে এই নারী প্রার্থীর বার্ষিক আয় ২ লাখ ৯১ হাজার টাকা, বাড়ি/অ্যাপার্টমেন্ট/বাণিজ্যিক স্থান থেকে আয় ১ লাখ ২০ হাজার, ব্যবসা থেকে আয় ২ লাখ ৫৮ হাজার টাকা। তাঁর কাছে নগদ রয়েছে ৭ লাখ ৮০ হাজার টাকা। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমা আছে ৬৫ লাখ টাকার বেশি। সোনা ও অন্যান্য মূল্যবান ধাতু আছে ৫০ হাজার টাকার।

বিএনপি প্রার্থীর নামে ৩৭১ শতক কৃষি ও ৩০৭ শতক অকৃষিজমি রয়েছে; যার মোট দাম ৮৫ লাখ টাকার বেশি। ১ হাজার ৭৭৭ ও ১ হাজার ৩১৫ বর্গফুটের দুটি ফ্ল্যাট এবং একটি বাড়ি রয়েছে তাঁর। অন্যদিকে জামায়াতের প্রার্থী মোহাম্মদ মোসলেহ উদ্দিন ফরিদ পেশায় চিকিৎসক। তাঁর স্ত্রী শিক্ষকতা করেন। তাঁর নিজের সঞ্চয়পত্র/স্থায়ী আমানত রয়েছে ৯৫ লাখ এবং স্ত্রীর ৮৫ লাখ ৪৭ হাজার টাকার। তাঁর ৬২ লাখ টাকা দামের গাড়ি আছে। আছে ছয় লাখ টাকা দামের আগ্নেয়াস্ত্র।

হলফনামায় মোসলেহ উদ্দিন দেখিয়েছেন, বিদেশে তাঁর ৩ কোটি ৬৫ লাখ ৮০ হাজার এবং স্ত্রীর নামে ১ কোটি ৮৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা দামের স্থাবর সম্পত্তি রয়েছে। প্রার্থীর নিজ নামের এসব সম্পত্তি অর্জনকালে মূল্য ছিল ১ কোটি ৯৪ লাখ; যার বর্তমান বাজারদর ১ কোটি ৯৯ লাখ টাকা। তাঁর স্ত্রীর মোট সম্পত্তির দাম ৯৮ লাখ টাকা।

বাংলাদেশে মোসলেহ উদ্দিনের ৬০ শতক অকৃষিজমি ও ৬৮ লাখ টাকার বাড়ি বা অ্যাপার্টমেন্ট আছে। বিদেশে তাঁর ১৬ কোটি ১৭ লাখ টাকার স্থাবর সম্পত্তি রয়েছে। এই প্রার্থীর সোনা ও অন্যান্য মূল্যবান ধাতু ও পাথরের গয়না আছে ৬২ লাখ টাকার। তবে তাঁর স্ত্রীর কোনো গয়না নেই বলে হলফনামায় উল্লেখ করা হয়েছে।

