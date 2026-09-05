কাফরুলে অপহৃত ৭ বছরের শিশু উদ্ধার, নারী গ্রেপ্তার

রাজধানীর কাফরুলে অপহরণের স্বীকার সাত বছরের এক শিশুকে উদ্ধার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) কাফরুল থানা-পুলিশ। সেই সঙ্গে এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে যুথী আক্তার (২২) নামে এক নারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
আজ শনিবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছেন ডিএমপির মুখপাত্র উপ-পুলিশ কমিশনার মো. আকতার হোসেন।
পুলিশ জানিয়েছে, গত বৃহস্পতিবার বিকেলে কাফরুলের পূর্ব শেওড়াপাড়া এলাকায় খেলতে বের হয় ওই শিশু। এরপর আর বাসায় ফিরে না আসায় পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করেন। শিশুটির সন্ধান না পেয়ে কাফরুল থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করে পরিবারটি।
জিডির সূত্র ধরে পুলিশ ঘটনাস্থল ও আশপাশের এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনা শুরু করে। ফুটেজে কালো পোশাক পরা এক নারীকে শিশুটির হাত ধরে জোরপূর্বক নিয়ে যেতে দেখা যায়। পরে শিশুটির মায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে কাফরুল থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করা হয়।
পুলিশ আরও জানায়, সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ এবং বিশ্বস্ত সূত্রের তথ্যের ভিত্তিতে অভিযুক্ত নারীর অবস্থান শনাক্ত করা হয়। পরে শনিবার বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে শরীয়তপুরের পদ্মা সেতু দক্ষিণ থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে যুথী আক্তারকে গ্রেপ্তার করা হয়। একই অভিযানে অপহৃত শিশুটিকেও উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারের পর শিশুটিকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। পরে তাকে বাবা-মায়ের জিম্মায় দেওয়া হয়েছে।
গ্রেপ্তার যুথী আক্তারকে আদালতে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
ভারতে পাচার হওয়া ৯ বাংলাদেশি বিভিন্ন মেয়াদে কারাভোগ শেষে দেশে ফিরেছেন। এর মধ্যে চারজন পুরুষ, তিন নারী ও দুই শিশু রয়েছে। তাঁদের বেসরকারি সংস্থা জাস্টিস অ্যান্ড কেয়ার এবং রাইটস যশোরের প্রতিনিধিদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।১ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের চন্দনাইশে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কে বাসের সঙ্গে সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও তিনজন।৩১ মিনিট আগে
গত জুলাই ও আগস্ট মাসে জেলার নয়টি উপজেলায় ২৭টি অভিযান চালিয়ে ৫৪টি প্রতিষ্ঠানকে মোট ৭ লাখ ৬৬ হাজার ২৫০ টাকা জরিমানা করেছে অধিদপ্তর। এসব অভিযানে বিভিন্ন পণ্যের মান, লেবেল, উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের তথ্য ও প্রয়োজনীয় অনুমোদন না থাকার মতো অনিয়ম পাওয়া যায়।৩২ মিনিট আগে
পরবর্তী সময়ে ওই তল্লাশির বিষয়ে জানতে দৈনিক কালবেলার রৌমারী প্রতিনিধি সাখাওয়াত হোসেন এসি ল্যান্ডকে ফোন করলে তিনিও তোপের মুখে পড়েন। ফোনালাপের একপর্যায়ে এসি ল্যান্ড ওই সাংবাদিককে মামলা, গুম ও হত্যার হুমকি দেন। একজন সরকারি কর্মচারীর এমন কর্মকাণ্ড অসদাচরণ ও ফৌজদারি অপরাধের শামিল।৪১ মিনিট আগে