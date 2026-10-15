গুলশানে পোষা কুকুর হত্যার অভিযোগে গাড়ি জব্দ

রাজধানীর গুলশানে গাড়িচাপায় কাই নামের একটি পোষা কুকুরের মৃত্যুর ঘটনায় অভিযুক্ত গাড়িটি জব্দ করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় কুকুরটির অভিভাবক ইপ্সা নাজিয়া আদিবার করা মামলার তদন্ত চলছে। তবে ঘটনার সময় গাড়িটি কে চালাচ্ছিলেন, তা এখনো নিশ্চিত হতে পারেনি পুলিশ।
গত ২২ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টার দিকে গুলশান-২ এর ৬৩ নম্বর সড়কে এ ঘটনা ঘটে।
আজ বৃহস্পতিবার গাড়ি জব্দ করার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে গুলশান থানা পুলিশ। কাই চার বছর বয়সী সাইবেরিয়ান হাস্কি জাতের কুকুর। আদিবার অভিযোগ, সড়কে খেলার সময় কুকুরটিকে চাপা দিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করে একটি কালো টয়োটা ফরচুনার গাড়ি।
গুলশান থানার ডিউটি অফিসার উপপরিদর্শক (এসআই) আলমগীর বলেন, গত ১২ অক্টোবর রাতে এ ঘটনায় মামলা করেন ইপ্সা নাজিয়া আদিবা। পরবর্তী আইনানুগ প্রক্রিয়া চলছে।
মামলার তদন্ত কর্মকর্তা এসআই সাখাওয়াত হোসেন বলেন, অভিযোগের ভিত্তিতে গাড়িটি শনাক্ত করা হয়েছে। ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনার পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে। গাড়িটি একটি বাসায় প্রবেশের সময়ের ফুটেজও পরীক্ষা করা হচ্ছে।
তদন্ত কর্মকর্তা বলেন, পোষা কুকুরটির মৃত্যুর ঘটনায় চালকের অবহেলার প্রাথমিক প্রমাণ পাওয়া গেছে। তবে ঘটনার সময় চালকের আসনে কে ছিলেন, তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তদন্তের অগ্রগতির ভিত্তিতে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
আদিবার অভিযোগ, কাইকে চাপা দেওয়ার পরও গাড়িটি থামানো হয়নি। আশপাশের ভবনের নিরাপত্তাকর্মী ও স্থানীয় লোকজন গাড়িটি থামানোর চেষ্টা করলেও চালক গাড়ি থেকে নামেননি।
ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, একটি কালো টয়োটা ফরচুনার গাড়ি সড়কে ঘোরানোর সময় সামনে থাকা কুকুরটির ওপর দিয়ে চলে যায়। প্রথম দিকে ফুটেজে গাড়ির নিবন্ধন নম্বর স্পষ্ট না হওয়ায় সেটি শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। পরে গাড়িটি বা এর মালিক সম্পর্কে তথ্য চেয়ে গুলশান এলাকার বাসিন্দাদের সহায়তা চান আদিবা।
গত ১১ অক্টোবর কাইয়ের মৃত্যুর বিচার চেয়ে ফেসবুকে একটি পোস্ট দেন তিনি। পরে ওই পোস্টের সূত্র ধরে গাড়িটি শনাক্ত করতে সহায়তা করেন অনেকে। গত ১২ অক্টোবর গুলশানের ৬৮ নম্বর সড়কের একটি বাসায় গাড়িটির সন্ধান পাওয়া যায়। এরপর গাড়িটির নিবন্ধন নম্বর উল্লেখ করে গুলশান থানায় মামলা করেন আদিবা।
ফেসবুক পোস্টে কাইয়ের সঙ্গে নিজের সম্পর্কের কথা তুলে ধরে আদিবা লেখেন, কাই তাঁর কাছে শুধু একটি কুকুর ছিল না; সে ছিল সন্তানের মতো, পরিবারের চেয়েও বেশি কিছু।
আদিবা জানান, প্রায় আড়াই বছর আগে এক বন্ধুর কাছ থেকে কাইকে নিজের কাছে নিয়ে আসেন তিনি। এরপর থেকে কাই তাঁর দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠে। ঘরে কিংবা বাইরে, সবখানেই তাঁর সঙ্গী ছিল কাই।
আদিবা বলেন, ‘কীভাবে কেউ একটি অসহায় প্রাণীকে গাড়িচাপা দিয়ে এমনভাবে চলে যেতে পারেন, যেন কিছুই ঘটেনি?’
ভবিষ্যতে অন্য কারও সন্তান বা পোষা প্রাণীর সঙ্গে যেন এমন ঘটনা না ঘটে, সে জন্য দায়ী চালককে দ্রুত শনাক্ত করে গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন তিনি।
এদিকে অপরাধে জড়িত গাড়িটি শনাক্ত ও দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ায় গুলশান এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন আদিবা।
জুলাই আন্দোলন চলাকালে ঢাকার মিরপুর-১০ গোলচত্বর এলাকায় দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী মাহফুজুর রহমান নিহত হওয়ার ঘটনায় দায়ের করা হত্যা মামলায় বেসরকারি টিভি চ্যানেল মাইটিভির চেয়ারম্যান নাসির উদ্দিন সাথীকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।১৪ মিনিট আগে
মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান-২০২৬-এর সপ্তম দিনে চাঁদপুরে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ইলিশ শিকারের অভিযোগে ২১ জেলেকে গ্রেপ্তার করেছে নৌ পুলিশ। জব্দ করা হয়েছে ১০ মণ ইলিশ, ১২ হাজার মিটার কারেন্ট জাল ও ৬টি ইঞ্জিনচালিত নৌকা। করা হয়েছে ৬টি মামলা।১৭ মিনিট আগে
ভোলা সরকারি কলেজ ক্যাম্পাসে আজ নবীনবরণ হওয়ার কথা, কিন্তু এই প্রোগ্রামকে বানচাল করার জন্য ছাত্রদল যা যা করা দরকার, সব করেছে। তবে এসব করে ছাত্রদল শিক্ষার্থীদের কাছে বিচ্ছিন্ন সংগঠনে পরিণত হয়েছে।১৯ মিনিট আগে
শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে লালমনিরহাটের পাটগ্রাম উপজেলার বুড়িমারী স্থলবন্দরে টানা আট দিন আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। তবে দুই দেশের পাসপোর্টধারী যাত্রীদের যাতায়াত স্বাভাবিক থাকবে।২১ মিনিট আগে