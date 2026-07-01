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সাবেক এমপি নূর মোহাম্মদ কারাগারে, জেবুন্নেসা আরেক মামলায় গ্রেপ্তার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সাবেক এমপি নূর মোহাম্মদ কারাগারে, জেবুন্নেসা আরেক মামলায় গ্রেপ্তার
নূর মোহাম্মদ ও জেবুন্নেসা আফরোজ। ফাইল ছবি

রাজধানীর তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানার সন্ত্রাস বিরোধী আইনের মামলায় গ্রেপ্তার জামালপুর-১ (দেওয়ানগঞ্জ-বকশীগঞ্জ) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) নূর মোহাম্মদকে রিমান্ড শেষে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। অন্যদিকে বরিশাল–৫ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য জেবুন্নেসা আফরোজকে আরেক মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। আজ বুধবার (১ জুলাই) ঢাকার চিফ ম্যাট্রিপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত এসব নির্দেশ দেন।

সাবেক সংসদ সদস্য নূর মোহাম্মদ

সাবেক সংসদ সদস্য নূর মোহাম্মদকে তিন দিনের রিমান্ডে শেষে আদালতে হাজির করে তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা পুলিশ। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ও মহাখালী বাস টার্মিনাল পুলিশ ফাঁড়ির উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. সোহেল সরকার তাঁকে কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন। শুনানি শেষে আদালত কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

মহানগর অতিরিক্ত পিপি মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা সুমন বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

গত ২৮ জুন নূর মোহাম্মদকে ৩ দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়। এর আগে ২৭ জুন রাতে রাজধানীর গুলশানের একটি বাসা থেকে তাঁকে আটক করে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। এরপর এই মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে তাকে আদালতে পাঠানো হয়।

মামলা সূত্রে জানা যায়, গত ১৮ জুন সকাল সাড়ে ৯টার দিকে তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানার শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণিতে ছাত্রলীগ, আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের কয়েকজন নেতাকর্মী অবৈধ মিছিল বের করেন। এ সময় তারা সরকারবিরোধী স্লোগান দেন এবং ককটেল বিস্ফোরণ ঘটান। এ ঘটনায় তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা করে পুলিশ।

সাবেক এমপি জেবুন্নেসা

রাজধানীর ভাটারা থানায় ব্যবসায়ী রবিউল ইসলামকে হত্যাচেষ্টার অভিযোগে করা মামলায় বরিশাল-৫ আসনের সাবেক এমপি জেবুন্নেসা আফরোজকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছ। ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ এহসানুল ইসলাম এ আদেশ দেন।

কারাগার থেকে জেবুন্নেসাকে আদালতে হাজির করা হয়। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ভাটারা থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) রিফাত আল আফসানী গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করেন। শুনানি শেষে আদালত গ্রেপ্তার দেখানোর নির্দেশ দেন। পরে জেবুন্নেসাকে আবার কারাগারে পাঠানো হয়।

রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী হারুন অর রশিদ গ্রেপ্তার দেখানোর বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট সকাল ১০টায় ভাটারা থানাধীন যমুনা ফিউচার পার্কের সামনে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে অংশ নেন রবিউল ইসলাম। এসময় রবিউল গুলিবিদ্ধ হন। আহত অবস্থায় তিনি হাসপাতালে চিকিৎসা নেন।

সুস্থ হয়ে একই বছরের ২৫ ডিসেম্বর ভাটারা থানায় ভুক্তভোগী রবিউল ইসলাম নিজে বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করেন।

উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের ১৬ মে রাজধানী থেকে জেবুন্নেসাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরবর্তীতে তাকে একাধিক মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়।

বিষয়:

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