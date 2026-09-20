Ajker Patrika
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আশুলিয়ায় গ্যাস সিলিন্ডারবাহী কাভার্ড ভ্যানের আগুন নিয়ন্ত্রণে, ঢামেকে অগ্নিদগ্ধ ৪ জন

নিজস্ব প্রতিবেদক, সাভার
আপডেট : ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২১: ৪৬
আশুলিয়ায় গ্যাস সিলিন্ডারবাহী কাভার্ড ভ্যানের আগুন নিয়ন্ত্রণে, ঢামেকে অগ্নিদগ্ধ ৪ জন
আশুলিয়ার জামগড়ায় প্রীতি গ্রুপের সীমানাপ্রাচীরের ভেতরে গ্যাস সিলিন্ডারবাহী কাভার্ড ভ্যানে আগুন। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকার আশুলিয়ায় জামগড়ায় প্রীতি গ্রুপের সীমানাপ্রাচীরের ভেতরে গ্যাস সিলিন্ডারবাহী সাত থেকে আটটি কাভার্ড ভ্যানে আগুন ও বিস্ফোরণ ঘটেছে। আজ রোববার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। ফায়ার সার্ভিসের চারটি ইউনিটের চেষ্টায় রাত পৌনে ৮টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

বিস্ফোরণের এ ঘটনায় ১৪ জন আহত হওয়ার তথ্য পাওয়া গেছে। আহতদেরকে স্থানীয় নারী ও শিশু স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নেওয়া হয়। এদিকে অগ্নিদগ্ধ চারজনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন, নারী ও শিশু স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ব্যবস্থাপক হারুন অর রশিদ।

ফায়ার সার্ভিস জানিয়েছে, আগুনে প্রীতি গ্রুপের পোশাক কারখানাগুলোর কোনো ক্ষতি হয়নি।

ফায়ার সার্ভিস, স্থানীয় সূত্র ও কারখানার শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, শিল্পাঞ্চলের যেসব কারখানায় গ্যাস ব্যবহার করা হয়, সেসব কারখানার জন্য বিভিন্ন সিএনজি স্টেশন থেকে গ্যাস সংগ্রহ করা হয়। এ জন্য বিভিন্ন কারখানায় একাধিক গ্যাস সিলিন্ডারবাহী কাভার্ড ভ্যান রয়েছে। প্রীতি গ্রুপেরও এ ধরনের কয়েকটি কাভার্ড ভ্যান রয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও সংশ্লিষ্ট সূত্রের ভাষ্য, সন্ধ্যায় গ্যাসভর্তি ১০ থেকে ১২টি কাভার্ড ভ্যান প্রীতি গ্রুপের সীমানাপ্রাচীরের ভেতরে রাখা ছিল। সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে হঠাৎ একটি কাভার্ড ভ্যানের সিলিন্ডার বিস্ফোরিত হয়। এতে ওই ভ্যানে আগুন ধরে যায়।

আশুলিয়ায় সিলিন্ডারবাহী লরিতে আগুন, নেভানোর চেষ্টায় ফায়ার সার্ভিসের ২ ইউনিটআশুলিয়ায় সিলিন্ডারবাহী লরিতে আগুন, নেভানোর চেষ্টায় ফায়ার সার্ভিসের ২ ইউনিট

আগুনের স্ফুলিঙ্গ ও বিস্ফোরিত সিলিন্ডারের অংশ আশপাশের অন্য কাভার্ড ভ্যানে গিয়ে পড়লে সেগুলোতেও আগুন ধরে যায়। একের পর এক সিলিন্ডার বিস্ফোরিত হয়ে সাত থেকে আটটি কাভার্ড ভ্যানে আগুন ছড়িয়ে পড়ে।

ঢাকা রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকার ফায়ার সার্ভিস সূত্র জানায়, দুর্ঘটনার পরপরই প্রীতি গ্রুপ কর্তৃপক্ষ ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেয়। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। পরে আরও দুটি ইউনিট যোগ দেয়।

ফায়ার সার্ভিসের ঢাকা উত্তরের জোন-৪-এর উপসহকারী পরিচালক হাফিজুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘কাভার্ড ভ্যানে থাকা গ্যাস সিলিন্ডারের বিস্ফোরণ থেকে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়। তবে আগুনে কারখানার কোনো ক্ষতি হয়নি।’

বিষয়:

ঢাকা জেলাআগুনআশুলিয়াঅগ্নিকাণ্ডফায়ার সার্ভিসগ্যাসবিস্ফোরণ
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