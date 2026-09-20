আশুলিয়ায় গ্যাস সিলিন্ডারবাহী কাভার্ড ভ্যানের আগুন নিয়ন্ত্রণে, ঢামেকে অগ্নিদগ্ধ ৪ জন

ঢাকার আশুলিয়ায় জামগড়ায় প্রীতি গ্রুপের সীমানাপ্রাচীরের ভেতরে গ্যাস সিলিন্ডারবাহী সাত থেকে আটটি কাভার্ড ভ্যানে আগুন ও বিস্ফোরণ ঘটেছে। আজ রোববার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। ফায়ার সার্ভিসের চারটি ইউনিটের চেষ্টায় রাত পৌনে ৮টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।
বিস্ফোরণের এ ঘটনায় ১৪ জন আহত হওয়ার তথ্য পাওয়া গেছে। আহতদেরকে স্থানীয় নারী ও শিশু স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নেওয়া হয়। এদিকে অগ্নিদগ্ধ চারজনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন, নারী ও শিশু স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ব্যবস্থাপক হারুন অর রশিদ।
ফায়ার সার্ভিস জানিয়েছে, আগুনে প্রীতি গ্রুপের পোশাক কারখানাগুলোর কোনো ক্ষতি হয়নি।
ফায়ার সার্ভিস, স্থানীয় সূত্র ও কারখানার শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, শিল্পাঞ্চলের যেসব কারখানায় গ্যাস ব্যবহার করা হয়, সেসব কারখানার জন্য বিভিন্ন সিএনজি স্টেশন থেকে গ্যাস সংগ্রহ করা হয়। এ জন্য বিভিন্ন কারখানায় একাধিক গ্যাস সিলিন্ডারবাহী কাভার্ড ভ্যান রয়েছে। প্রীতি গ্রুপেরও এ ধরনের কয়েকটি কাভার্ড ভ্যান রয়েছে।
প্রত্যক্ষদর্শী ও সংশ্লিষ্ট সূত্রের ভাষ্য, সন্ধ্যায় গ্যাসভর্তি ১০ থেকে ১২টি কাভার্ড ভ্যান প্রীতি গ্রুপের সীমানাপ্রাচীরের ভেতরে রাখা ছিল। সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে হঠাৎ একটি কাভার্ড ভ্যানের সিলিন্ডার বিস্ফোরিত হয়। এতে ওই ভ্যানে আগুন ধরে যায়।
আগুনের স্ফুলিঙ্গ ও বিস্ফোরিত সিলিন্ডারের অংশ আশপাশের অন্য কাভার্ড ভ্যানে গিয়ে পড়লে সেগুলোতেও আগুন ধরে যায়। একের পর এক সিলিন্ডার বিস্ফোরিত হয়ে সাত থেকে আটটি কাভার্ড ভ্যানে আগুন ছড়িয়ে পড়ে।
ঢাকা রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকার ফায়ার সার্ভিস সূত্র জানায়, দুর্ঘটনার পরপরই প্রীতি গ্রুপ কর্তৃপক্ষ ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেয়। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। পরে আরও দুটি ইউনিট যোগ দেয়।
ফায়ার সার্ভিসের ঢাকা উত্তরের জোন-৪-এর উপসহকারী পরিচালক হাফিজুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘কাভার্ড ভ্যানে থাকা গ্যাস সিলিন্ডারের বিস্ফোরণ থেকে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়। তবে আগুনে কারখানার কোনো ক্ষতি হয়নি।’
লিবিয়া থেকে গ্রিস যাওয়ার পথে ভূমধ্যসাগরে ট্রলারডুবিতে ভৈরবের বায়জিদ চৌধুরী নিহত হয়েছেন বলে পরিবারের দাবি। গত ১৪ সেপ্টেম্বরের এ ঘটনায় তাঁর মরদেহ এখনো পাওয়া যায়নি। প্রশাসন জানিয়েছে, পরিবার মরদেহ দেশে আনতে পরিবার চাইলে সহযোগিতা করা হবে।৩ মিনিট আগে
২৪ ঘণ্টারও কম সময়ের ব্যবধানে মারা গেলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শিক্ষার্থী। রোববার বিকেলে কাপ্তাইয়ের কর্ণফুলী নদীতে ডুবে মারা যান কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষার্থী সাজিদ শাহারিয়ার সানম। আর শনিবার ক্যানসারে মারা গেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট...১ ঘণ্টা আগে
বাগেরহাটের রামপাল তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের দ্বিতীয় ইউনিট আট দিন বন্ধ থাকার পর আবার উৎপাদনে ফিরেছে। আজ রোববার দুপুর ১২টার দিকে দ্বিতীয় ইউনিট পুনরায় উৎপাদন শুরু করেছে। এর আগে ১৩ সেপ্টেম্বর বেলা সাড়ে ১১টার দিকে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে দ্বিতীয় ইউনিটের উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়।১ ঘণ্টা আগে
দুপুরের রান্না শেষে পুকুরে পানি আনতে গিয়েছিলেন বৃদ্ধা খাদিজা আক্তার (৬০)। দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও বাড়িতে না ফেরায় খোঁজাখুঁজির একপর্যায়ে পুকুরে ভাসমান মরদেহ দেখতে পান স্বজনেরা। পরে বৃদ্ধার মরদেহ উদ্ধার করেন তাঁরা।১ ঘণ্টা আগে